Diretta Internazionali d’Italia 2021/ Nadal Opelka streaming video tv: semifinale!

DIRETTA INTERNAZIONALI D'ITALIA 2021: NADAL-OPELKA, SEMIFINALE A SENSO UNICO?

Siamo sempre più nel vivo della diretta degli Internazionali d’Italia 2021 a Roma: oggi sabato 15 maggio è il giorno che al Foro Italico sarà consacrato alle semifinali del prestigioso torneo sulla terra rossa, un Atp Masters 1000 in campo maschile e analoga categoria anche per il torneo femminile Wta. Un nome sempre protagonista agli Internazionali d’Italia è naturalmente quello di Rafa Nadal, che in questa settimana ha eliminato tra l’altro anche il nostro Jannik Sinner per arrivare alla odierna semifinale, nella quale Nadal sarà il grande favorito dal momento che il suo avversario sarà il sorprendente statunitense Reilly Opelka, che adesso si trova al bivio tra una settimana già per lui fantastica a Roma e l’occasione di scrivere una clamorosa pagina di storia.

Rafa Nadal però arriva dalla netta vittoria su Alexander Zverev ieri in un quarto di lusso ma dominato dallo spagnolo (6-3, 6-4) e sulla carta non dovrebbe essere certo Opelka ad impensierirlo…

Ricordiamo il doppio appuntamento per seguire la diretta tv degli Internazionali d’Italia 2021, in entrambi i casi con ampi approfondimenti da studio: il torneo maschile viene trasmesso sui canali della televisione satellitare Sky ed è riservato agli abbonati, quello femminile è visibile da tutti sulla web-tv federale SuperTennis (canale numero 64 del digitale terrestre). Ricordiamo anche la possibilità di seguire i match del torneo di Roma in diretta streaming video: nel primo caso attivando l’applicazione Sky Go per gli abbonati, nel secondo visitando il sito ufficiale all’indirizzo www.supertennis.tv. Inoltre possiamo aggiungere che ogni giorno Mediaset offre il migliore match maschile (anche in mobilità su Video Mediaset) in chiaro per tutti.

La diretta degli Internazionali d’Italia 2021 a Roma si aprirà dunque per oggi in campo maschile con una semifinale sulla carta a senso unico tra Rafa Nadal e Reilly Opelka che si giocherà alle ore 13.15. Anche in campo femminile tuttavia i primi due quarti di finale disputati ieri al Foro Italico della capitale hanno disegnato una semifinale sulla carta piuttosto sbilanciata, anche se in maniera naturalmente meno clamorosa rispetto a Nadal Opelka. Stiamo parlando della sfida che metterà di fronte la ceca Karolina Pliskova, testa di serie numero 9, e la croata Petra Martic.

Pliskova ha vinto una durissima battaglia con la lettone Jelena Ostapenko, che si è risolta solamente al tie-break del terzo set, mentre Martic ha vinto bene contro la statunitense Jessica Pegula, però oggi dovrà provare a ribaltare il pronostico se vorrà conquistare una inattesa finale agli Internazionali d’Italia 2021 a Roma, che stanno arrivando alla fase decisiva. Sarà dunque un lungo sabato di grande tennis, certamente da non perdere per tifosi ed appassionati…



