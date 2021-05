Diretta Internazionali d’Italia 2021/ Sinner Humbert streaming video tv: orario

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021: OGGI TANTI ITALIANI

Agli Internazionali d’Italia 2021 è tempo di un’altra giornata: martedì 10 maggio i match cominciano alle ore 10:00. Grandi protagonisti gli italiani, inevitabilmente: siamo infatti al Foro Italico di Roma per un appuntamento di categoria Masters 1000, dunque i nostri rappresentanti sono tanti e la grande speranza è che almeno uno, per non dire magari di più, arrivi in fondo prendendosi quella gloria che ormai manca da tempo su questi campi. Possiamo allora presentare questa giornata dicendo che toccherà a Jannik Sinner, che abbiamo visto competitivo nei tornei precedenti (semifinalista a Barcellona per esempio).

Il classe 2001 affronterà il giovane francese Ugo Humbert in un match che nasconde qualche insidia; oggi sarà anche il turno di Lorenzo Musetti, che rispetto all’altoatesino ha un anno in meno e promette già benissimo. Sulla carta impegno non semplice perché Hubert Hurkcaz ha vinto il Miami Open a marzo, ma è anche vero che il polacco sulla terra ha già mostrato qualche difficoltà. Non ci resta che vedere quello che succederà nella diretta degli Internazionali d’Italia 2021 per questo martedì, ora andiamo a vedere quali altri italiani saranno in campo.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

C’è una buona notizia che riguarda la diretta tv degli Internazionali d’Italia 2021: ogni giorno infatti un match sarà trasmesso su Canale 20, nel pacchetto Mediaset, e dunque sarà disponibile in chiaro ma anche in mobilità visitando il sito Video Mediaset. La programmazione completa è invece affidata ai canali della televisione satellitare, con lo studio di approfondimento prima e dopo le partite; senza costi aggiuntivi potrete anche seguire queste sfide di tennis a Roma in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta degli Internazionali d’Italia 2021 per questo martedì, in teoria dovrebbe giocare anche Matteo Berrettini: il romano però era in campo 48 ore fa per la finale di Madrid, e dunque difficilmente sarà impegnato oggi con il suo match (contro Nikoloz Basilashvili, campione a Monaco di Baviera) slitterà a domani. Avremo invece Gianluca Mager, che ha pescato male dal sorteggio: per lui un primo turno contro il giovane australiano Alex De Minaur, con possibilità che aumentano perché la superficie in teoria gioca a favore dell’azzurro.

Lorenzo Sonego se la vedrà invece con Gael Monfils, l’eclettico francese capace di grandi colpi, ma che a lungo è stato fuori per infortunio (una costante nella sua carriera) e del quale dunque bisognerà verificare la condizione; sarà Italia contro Francia anche per Stefano Travaglia, che va a caccia di conferme e se la vedrà con il focoso Benoit Paire, che di talento ne avrebbe anche da vendere ma deve sempre limitare i suoi atteggiamenti sul campo.



