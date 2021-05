Diretta Internazionali d’Italia 2021/ Sinner Nadal, Mager Sonego streaming video tv

DIRETTA SINNER NADAL AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021

Agli Internazionali d’Italia 2021 è il momento di Sinner Nadal: il match del secondo turno qui a Roma era stato inizialmente programmato per martedì, ma poi spostato a mercoledì 12 maggio (i match inizieranno come sempre alle ore 10:00). Dunque il nostro Jannik Sinner, la cui stagione fino a questo momento sta procedendo decisamente bene (finale a Miami, semifinale a Barcellona, ricordando che si tratta di un 2001), incrocia il più grande giocatore di tutti i tempi sulla terra rossa, un signore di cui fa impressione ricordare i numeri (per esempio: al Foro Italico ha vinto 9 volte) e che ovviamente è largamente favorito almeno oggi, anche se negli ultimi impegni non ha mostrato la condizione di una volta e anche lui (meno male, altrimenti non sarebbe umano) sente il peso dell’età che passa.

Tuttavia gli impegni degli italiani nella diretta degli Internazionali d’Italia 2021 non sono finiti: Stefano Travaglia ha sorpreso, e se la vedrà con Denis Shapovalov. Il giovane canadese ha qualcosa da dimostrare, perché il suo 2021 non è iniziato nel migliore dei modi; ci sarà poi il bel derby tra Gianluca Mager e Lorenzo Sonego, il ligure nel momento forse di svolta della carriera e il secondo che, più giovane, vuole definitivamente lanciarsi e qui a Roma ha una bella occasione. Infine per Matteo Berrettini, un po’ in difficoltà al primo turno (ma 48 ore ga ha giocato la finale del Masters 1000 di Madrid, e con un viaggio di mezzo la cosa è del tutto naturale), ci sarà l’incrocio con l’australiano John Millman.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo il doppio appuntamento per seguire la diretta tv degli Internazionali d’Italia 2021, in entrambi i casi con ampi approfondimenti da studio: il torneo maschile viene trasmesso sui canali della televisione satellitare ed è riservato agli abbonati, quello femminile è visibile da tutti sulla web-tv federale SuperTennis (numero 64 del digitale terrestre). Ricordiamo anche la possibilità di seguire i match del torneo di Roma in diretta streaming video: nel primo caso attivando l’applicazione Sky Go, nel secondo visitando (anche qui senza costi aggiuntivi) il sito ufficiale all’indirizzo www.supertennis.tv.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021: RISULTATI E CONTESTO

Quali altri match animeranno la diretta degli Internazionali d’Italia 2021? Avremo l’esordio di Alexander Zverev, campione a Madrid e a caccia del quinto Masters 1000 della carriera: per lui una prima agevole contro il boliviano Hugo Dellien, ma bisognerà verificare la condizione del tedesco perché, lo abbiamo già detto, quando si arriva in fondo a un grande torneo è facile “steccare” quello immediatamente successivo.

Lo sa bene Andrey Rublev, giunto alla finale di Montecarlo e poi un po’ sedutosi: il russo però è un costante Top 10 e oggi proverà a prendersi la gloria contro il sempre ostico Jan-Lennard Struff (finalista a Monaco di Baviera), chi gli aveva tolto il Masters 1000, e cioè Stefanos Tsitsipas, avrà invece una sfida tra due generazioni contro il veterano croato Marin Cilic, che vuole prendersi qualche altro giro di giostra. Da non perdere il match tra Dominic Thiem e Marton Fucsovics, perché l’austriaco sulla terra ha già mostrato di poter dominare; tutto sommato sarà molto interessante anche quello tra Alejandro Davidovich Fokina, uno dei giovani che stanno crescendo di più, e il britannico Cameron Norrie, così come promette scintille l’incrocio tra Roberto Bautista Agut e Cristian Garin, due ottimi giocatori sulla terra. I campi di Roma ci diranno come andranno le cose…

