Diretta Internazionali d’Italia 2021/ Sonego-Rublev streaming video tv: i quarti!

DIRETTA SONEGO RUBLEV AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021: OGGI I QUARTI!

Agli Internazionali d’Italia 2021, venerdì 14 maggio è il giorno dei quarti di finale: si parte alle ore 10:00 sui campi del Foro Italico, e il cielo di Roma è pronto ad assistere a grandi sfide. La grande notizia è che, alle ore 19:00 – o meglio non prima di questo orario – sarà presente Lorenzo Sonego: il piemontese ha battuto Dominic Thiem al termine di un match infinito (tanto che il pubblico ha dovuto abbandonare le tribune per il coprifuoco) e in maniera straordinaria si è preso una qualificazione che lo oppone adesso a Andrey Rublev, il russo che invece ha battuto Roberto Bautista Agut. Per quanto visto ieri diciamolo: Sonego può arrivare ovunque, anche se ogni match fa un po’ storia a sè. Sarà così anche per quello del numero 1 Novak Djokovic contro Stefanos Tsitsipas: un campionissimo contro un giovane che ha iniziato molto bene la stagione e, finalmente, sta mostrando di poter competere ad armi pari con i big, dunque va più che concretamente a caccia del titolo Masters 1000 che sarebbe il secondo dopo quello di Montecarlo.

L’altro quarto di grande interesse è Nadal Zverev: i due tornano a incrociarsi dopo il match – nello stesso turno – di Madrid, che Alexander Zverev aveva vinto in due set per prendersi poi il titolo. Rafa Nadal, forse, per una volta non è così favorito sulla terra: dopo la battaglia contro il nostro Sinner, ha giocato una maratona di tre ore e mezza per eliminare (in rimonta) lo straordinario Denis Shapovalov. Il quarto più intrigante sarà senza dubbio quello tra Reilly Opelka e Federico Delbonis: uno poco avvezzo alla terra rossa ma che qui a Roma ha fatto grandi cose, l’altro un veterano che sembrava aver superato i giorni migliori, incredibilmente statunitense o argentino saranno nella semifinale di un Masters 1000 timbrando il risultato migliore in carriera (se non altro Delbonis ha vinto una Coppa Davis da protagonista).

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo il doppio appuntamento per seguire la diretta tv degli Internazionali d’Italia 2021, in entrambi i casi con ampi approfondimenti da studio: il torneo maschile viene trasmesso sui canali della televisione satellitare ed è riservato agli abbonati, quello femminile è visibile da tutti sulla web-tv federale SuperTennis (numero 64 del digitale terrestre). Ricordiamo anche la possibilità di seguire i match del torneo di Roma in diretta streaming video: nel primo caso attivando l’applicazione Sky Go, nel secondo visitando (anche qui senza costi aggiuntivi) il sito ufficiale all’indirizzo www.supertennis.tv. Inoltre possiamo aggiungere che ogni giorno Canale 20, che propone anche la mobilità su Video Mediaset, trasmetterà un match dal torneo di Roma.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021: RISULTATI E CONTESTO

Volendo parlare della giornata odierna degli Internazionali d’Italia 2021, bisogna dire che anche il torneo femminile è arrivato ai quarti di finale. A Roma sarà grande spettacolo: è ancora in corsa la numero 1 Ashleigh Barty, che dopo aver già incamerato qualche titolo all’inizio della stagione vuole aumentare il gap rispetto alle rivali e se la vedrà oggi con Cori Gauff, la diciassettenne che dopo essersi persa un po’ per strada ha finalmente centrato un ottimo risultato, parte nettamente sfavorita ma in ogni caso ci proverà. Ai quarti c’è anche Iga Swiatek, che ha rimontato Barbora Krejcikova e rimane dunque in corsa per quello che sarebbe il secondo titolo più importante della carriera, anche per la giovane polacca si va a caccia di conferme e per il momento bisogna dire che la classe 2001 sta rispondendo presente. Grande crescita per Jessica Pegula, la statunitense che può entrare nelle prime 20 al mondo (ma dovrebbe vincere il torneo qui a Roma) e che intanto se la vedrà con Petra Martic, giocatrice che ha avuto tanti alti e bassi in carriera e che ha eliminato due specialiste della terra come Kristina Mladenovic e Nadia Podoroska, quest’ultima la giocatrice che aveva rovinato la partita numero 1000 di Serena Williams il giorno precedente.



