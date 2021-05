Diretta Internazionali d’Italia 2021/ Sonego Thiem, streaming video tv: orario match

DIRETTA SONEGO THIEM AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021: OGGI OTTAVI DI FINALE!

Agli Internazionali d’Italia 2021, giovedì 13 maggio, è arrivato il momento degli ottavi di finale: alle ore 10:00 i campi di Roma apriranno le loro porte e vivremo un’altra spettacolare giornata di tennis al Foro Italico, con questo torneo Masters 1000 che si sta avvicinando alla sua conclusione. È il giorno di Sonego Thiem: il piemontese ha vinto il derby contro Mager e ora incrocia la racchetta con la testa di serie numero 4, unico nato negli anni Novanta (o Duemila) ad avere uno Slam in bacheca ma soprattutto numero 2 attuale sulla terra rossa, al netto dei vari momenti.

Quello attuale ci dice che Thiem, che ha saltato qualche settimana per un infortunio al ginocchio, non è al 100% e ieri ha dovuto rimontare contro Fucsovics; se in condizione resta chiaramente favorito per vincere il match e anche arrivare in fondo, ma Sonego alle condizioni attuali se la può sicuramente giocare. Intanto però attenzione, perchè nella diretta degli Internazionali d’Italia 2021 abbiamo in campo anche Matteo Berrettini: dopo aver schiantato John Millman, il romano ha un incrocio agli ottavi tutt’altro che morbido contro Stefanos Tsitsipas, vincitore a Montecarlo e finalista a Barcellona.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo il doppio appuntamento per seguire la diretta tv degli Internazionali d’Italia 2021, in entrambi i casi con ampi approfondimenti da studio: il torneo maschile viene trasmesso sui canali della televisione satellitare ed è riservato agli abbonati, quello femminile è visibile da tutti sulla web-tv federale SuperTennis (numero 64 del digitale terrestre). Ricordiamo anche la possibilità di seguire i match del torneo di Roma in diretta streaming video: nel primo caso attivando l’applicazione Sky Go, nel secondo visitando (anche qui senza costi aggiuntivi) il sito ufficiale all’indirizzo www.supertennis.tv.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021: RISULTATI E CONTESTO

Ci sono altri match che agli Internazionali d’Italia 2021 ci terranno compagnia agli ottavi di finale. Ne citiamo in particolare due: Andrey Rublev ha raggiunto la finale a Montecarlo ma poi non è riuscito a ripetersi, resta un giocatore che anche sulla terra rossa può essere temibile (del resto nel Principato aveva battuto Nadal) e oggi se la vede con Roberto Bautista Agut, certamente in calo rispetto al periodo d’oro ma sempre in grado di tirar fuori il grande risultato su questa superficie, anche grazie alla vasta esperienza. Dal giovane Rublev a un altro, ovvero Félix Auger-Aliassime di cui abbiamo abbondantemente parlato nelle scorse settimane: il canadese del 2000 ha fermato la corsa di Diego Schwartzman che l’anno scorso a Roma aveva giocato la finale (ma che all’inizio di quest’anno è irriconoscibile) e ora il suo avversario sarà un altro terraiolo come Federico Delbonis, veterano argentino che ha vissuto un mercoledì di gloria schiantando David Goffin (al quale ha lasciato appena tre giochi).

Poi Aslan Karatsev, capace di far fuori il connazionale Daniil Medvedev: continua la crescita esponenziale del russo, che parte favorito anche nei confronti di un Reilly Opelka che però anche sulla terra sta stupendo, e ha già eliminato due specialisti del rosso come Richard Gasquet (comunque lontano dai suoi standard) e, purtroppo per gli italiani, Lorenzo Musetti.



