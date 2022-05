Diretta Internazionali d’Italia 2022 Roma/ Djokovic Auger streaming video tv

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2022 ROMA: OGGI I QUARTI!

La diretta degli Internazionali d’Italia 2022 Roma ci presenta, venerdì 13 maggio, le partite valide per i quarti di finale. I due tabelloni, maschile e femminile, attendono di conoscere i semifinalisti: abbiamo un solo italiano rimasto in corsa che però ha buonissime opportunità, Jannik Sinner dopo la vittoria su Filip Krajinovic affronta Stefanos Tsitsipas ma di questo match parliamo a parte, perché è giusto dare il giusto spazio a un giocatore che continua la sua scalata verso i vertici del tennis mondiale e che potrebbe riportare il tricolore sotto il cielo del Foro Italico, cosa in cui ovviamente speriamo tutti.

Djokovic su Wimbledon: "Russi fuori? Follia!"/ "Discriminazione per la nazionalità"

Oggi però nella diretta degli Internazionali d’Italia 2022 Roma ci sarà parecchia altra carne al fuoco: per esempio il numero 1 Novak Djokovic continua a inseguire il suo sesto titolo al Foro Italico – è quello che ne ha vinti di più, ovviamente a parte Rafa Nadal – e dopo aver schiantato Stan Wawrinka (vittoria numero 20 in 26 confronti con lo svizzero) giocherà contro Félix Auger-Aliassime, che rispetto a lui ha 13 anni in meno ed è sempre alla ricerca della giusta costanza, sperando intanto di confermarsi sui livelli che ce lo avevano presentato a Madrid. Per il resto, vedremo cos’altro succederà nella diretta degli Internazionali d’Italia 2022 Roma…

Djokovic potrà giocare Internazionali di Tennis a Roma/ Il Campione No Vax in Italia

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2022 ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

La diretta tv degli Internazionali d’Italia 2022 Roma sarà sui canali della televisione satellitare: Sky Sport, emittente riservata agli abbonati, fornirà i match del torneo maschile con i consueti approfondimenti da studio, e così sarà anche per quanto riguarda il torneo femminile che viene trasmesso invece su SuperTennis, web-tv federale in chiaro per tutti al numero 64 del televisore. Un match al giorno poi sarà messo a disposizione su Mediaset 20.

In questo caso potrete godere del servizio di diretta degli Internazionali d’Italia 2022 a Roma in streaming video attraverso il portale o la relativa app di Mediaset Play, mentre negli altri due casi la mobilità sarà garantita dall’applicazione Sky Go e dal sito www.supertennix.it. Dobbiamo infine ricordare che sul sito ufficiale www.internazionalibnlditalia.com troverete tutte le informazioni utili come i tabellini e i boxscore aggiornati in tempo reale, e i programmi aggiornati di ogni singola giornata al Foro Italico.

Novak Djokovic/ “Piuttosto che vaccinarmi rinuncio a Wimbledon e Roland Garros”

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2022 ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Stiamo dunque per vivere la giornata dedicata ai quarti di finale agli Internazionali d’Italia 2022 Roma, e adesso si comincia davvero a fare sul serio. Al Foro Italico sarà certamente da osservare Alexander Zverev che, come più volte ricordato, questo Masters 1000 lo ha vinto quando aveva appena compiuto 20 anni e di fatto si era rivelato al mondo, o meglio per la prima volta aveva confermato quello che di lui si diceva ai tempi in cui giocava nel circuito juniores. Sascha è sicuramente uno dei grandi candidati alla vittoria del titolo, anche perché sulla terra rossa ha dimostrato di poter anche dominare.

Lo abbiamo visto raggiungere la finale a Madrid e perdere, forse patendo anche un po’ di stanchezza – non per la prima volta si è lamentato degli orari e dell’organizzazione – contro un Carlos Alcaraz che lui stesso ha definito “il miglior giocatore al mondo in questo momento”. Il suo avversario oggi sarà Cristian Garin: attenzione, il cileno sulla terra è una minaccia per tutti, ieri ha avuto bisogno del terzo set per battere Marin Cilic ma l’ha comunque spuntata, e ora potrebbe rappresentare la grande sorpresa nella diretta degli Internazionali d’Italia 2022 Roma. Tra poco al Foro Italico torneremo in campo, non resta che aspettare che i match abbiano inizio…

© RIPRODUZIONE RISERVATA