Diretta Internazionali d’Italia 2022 Roma/ Nadal Isner streaming video tv, orario

Un’altra grande giornata di tennis sta per farci compagnia agli Internazionali d’Italia 2022 Roma: le partite di oggi sono quelle che completano il secondo turno del torneo Masters 1000 al Foro Italico, sulla terra rossa della nostra capitale siamo pronti a vivere altre partite che vedranno la presenza di tanti big in campo. Uno di questi è sicuramente Rafa Nadal: certamente il maiorchino ha pescato tutt’altro che bene nel sorteggio, perché deve subito fronteggiare una minaccia come John Isner che magari sarà meno competitivo su una superficie come questa, ma certamente rimane un giocatore che in un secondo turno di un Masters 1000 non vorresti affrontare.

Impegno sicuramente più morbido per Alexander Zverev, finalista a Madrid ma già campione a Roma, che se la vedrà con il giovane argentino Sebastian Baez; per quanto riguarda invece Stefanos Tsitsipas, il greco gioca la prima partita degli Internazionali d’Italia 2022 Roma contro Grigor Dimitrov, e in quanto a iella nella composizione del tabellone ha sicuramente una voce in capitolo. Non ci resta ora che scoprire come andranno le cose in campo, tra poco al Foro Italico sarà tempo di giocare e quindi noi dobbiamo fare tutte le nostre considerazioni del caso sui match che ci attendono in questo mercoledì…

Ovviamente nella diretta degli Internazionali d’Italia 2022 Roma ci sono altre partite che meritano attenzione: David Goffin per esempio ha saputo eliminare un Top Ten come Hubert Hurkacz (anche se in questo caso la superficie ha aiutato) e ora affronta nel suo secondo turno Jenson Brooksby, attenzione al belga che potrebbe anche provare ad arrivare fino in fondo visto che a Madrid ha avuto match point contro un certo Rafa Nadal, portato ad un tiratissimo tie break nel terzo set. Avremo in campo anche Stan Wawrinka, un altro professore del gioco e in particolare su questa superficie.

Dopo aver rimontato e battuto Reilly Opelka, lo svizzero che è un grande veterano del circuito Atp incrocia la racchetta con Laslo Djere, che una finale in un Masters 1000 su terra l’aveva raggiunta tre anni fa, come ricorderete, a Montecarlo dove era stato battuto dal nostro Fabio Fognini. Nella diretta degli Internazionali d’Italia 2022 Roma intriga anche la sfida tra Marin Cilic e Cameron Norrie, due che il rosso non lo amano in maniera particolare ma che hanno certamente i mezzi per arrivare agli ottavi e magari spingersi anche più avanti; avremo poi Alex De Minaur pronto a battersi con Tommy Paul, e Karen Kachanov che se la vedrà con Pablo Carreño Busta. Piatto ricco insomma, non resta che tuffarsi nelle grandi emozioni del Foro Italico per la diretta degli Internazionali d’Italia 2022 Roma…

