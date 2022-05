DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2022 ROMA/ Video streaming tv: partite al via!

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2022 ROMA: PARTITE AL VIA!

Stiamo finalmente per vivere i match degli Internazionali d’Italia 2022 Roma. Anche il torneo femminile al Foro Italico ci presenta gli ottavi di finale: uno particolarmente interessante è quello tra Aryna Sabalenka, testa di serie numero 3, e Jessica Pegula che come già ricordato arriva dalla finale giocata a Madrid; avremo poi quello tra la teenager Coco Gauff, che va a caccia della definitiva consacrazione per non restare l’eterna promessa che non si compie (ma la statunitense ha ancora tutto il tempo del mondo) e Maria Sakkari per la quale, nonostante sia ormai una stabile Top 10 del ranking, si potrebbe dire qualcosa di simile.

Jil Teichman è forse la tennista più in forma del momento, e vista la superficie parte favorita contro Elena Rybakina; in campo ci sarà poi anche la numero 1 Iga Swiatek che incrocerà la racchetta con Victoria Azarenka, per quello che potrebbe rivelarsi un grande spettacolo. Non abbiamo allora che da metterci comodi per stare a vedere quello che succederà, finalmente è tutto pronto e per la diretta degli Internazionali d’Italia 2022 Roma si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2022 ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

La diretta tv degli Internazionali d’Italia 2022 Roma sarà sui canali della televisione satellitare: Sky Sport, emittente riservata agli abbonati, fornirà i match del torneo maschile con i consueti approfondimenti da studio, e così sarà anche per quanto riguarda il torneo femminile che viene trasmesso invece su SuperTennis, web-tv federale in chiaro per tutti al numero 64 del televisore. Un match al giorno poi sarà messo a disposizione su Mediaset 20.

In questo caso potrete godere del servizio di diretta degli Internazionali d’Italia 2022 a Roma in streaming video attraverso il portale o la relativa app di Mediaset Play, mentre negli altri due casi la mobilità sarà garantita dall’applicazione Sky Go e dal sito www.supertennix.it. Dobbiamo infine ricordare che sul sito ufficiale www.internazionalibnlditalia.com troverete tutte le informazioni utili come i tabellini e i boxscore aggiornati in tempo reale, e i programmi aggiornati di ogni singola giornata al Foro Italico.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2022 ROMA: SINNER KRAJINOVIC AGLI OTTAVI!

Grande appuntamento oggi agli Internazionali d’Italia 2022 Roma: giovedì 12 maggio al Foro Italico, con inizio dei match alle ore 11:00, sono infatti in programma gli ottavi di finale. Stiamo arrivando al momento clou del torneo, quello in cui i giocatori resteranno otto e, con gli incroci dei quarti che saranno noti, anche noi potremo iniziare a fare qualche riflessione più approfondita sul contesto. Intanto, quarti di finale: sicuramente, nella diretta degli Internazionali d’Italia 2022 Roma, uno dei più attesi e interessanti è quello tra il 10 volte campione Rafa Nadal, che non ha bisogno di presentazioni, e Denis Shapovalov che in un Masters 1000 lo ha già battuto.

Oggi però agli Internazionali d’Italia 2022 Roma c’è soprattutto Sinner Krajinovic a tenerci compagnia: l’altoatesino ha vinto il derby contro Fabio Fognini – un successo abbastanza netto, anche se nel secondo set il sanremese ha saputo girare il vento a suo favore forzando il terzo e decisivo parziale – e ora si confronta con il serbo Filip Krajinovic, contro il quale sicuramente parte favorito ma che nel secondo turno, qui agli Internazionali d’Italia 2022 Roma, ha eliminato uno come Andrey Rublev che l’anno scorso sulla terra di un Masters 1000 (Montecarlo) aveva giocato una finale, e dunque gode certamente di rispetto. Vedremo se il nostro Sinner saprà fare strada al Foro Italico, regalandosi i quarti.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2022 ROMA: RISULTATI E CONTESTO

La grande giornata degli Internazionali d’Italia 2022 Roma scintilla con il ventiseiesimo incrocio tra Novak Djokovic e Stan Wawrinka: due califfi del gioco, già avversari in enormi contesti, oggi il numero 1 Atp contro un veterano che ha avuto tanti problemi fisici ma nei due turni precedenti ha dimostrato la sua enorme classe. Una battaglia tra titani, una sorta di modo con cui Djokovic e Wawrinka fanno sapere alla nuova generazione di potersela ancora giocare; a proposito dei nomi nuovi stuzzicherà parecchio il match tra Félix Auger-Aliassime, che a Madrid ha demolito il nostro Sinner, e Maxime Giron che qui agli Internazionali d’Italia 2022 Roma ha eliminato nientemeno che Diego Schwartzman.

Poi avremo Casper Ruud, testa di serie numero 5 del tabellone ma deludente nel precedente Masters 1000 di Madrid, che incrocia la racchetta con Jenson Brooksby (che ha battuto David Goffin) mentre la sfida tra Karen Khachanov e Stefanos Tsitsipas, che ha annullato due match point a Dimitrov, è particolarmente intrigante quanto quella tra Cristian Garin e Marin Cilic. Chiude il programma Alexander Zverev, che al Foro Italico se la vedrà con Alex De Minaur: belle partite per gli ottavi degli Internazionali d’Italia 2022 Roma, staremo a vedere cosa ci diranno i campi tra poco…











