Diretta Internazionali d’Italia 2022 Roma/ Streaming video tv: 2^ giornata! (tennis)

Siamo arrivati alla seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2022: a Roma si continua a giocare, dopo una giornata inaugurale che, come di consueto, ci ha presentato pochi match che hanno sostanzialmente stappato l’appuntamento del Foro Italico. Inevitabile che fosse così, visto che ieri si concludeva Madrid che, come da calendario, è il Masters 1000 che anticipa questa kermesse italiana; la diretta degli Internazionali d’Italia 2022 Roma ci regalerà grande spettacolo nel corso della settimana, ed essendo nella nostra capitale avremo anche tanti azzurri che proveranno ad arrivare in fondo, pur se ultimamente le cose non sono mai andate troppo bene.

A Roma bisogna intanto dire che ancora una volta mancherà Daniil Medvedev, che ha già saltato Madrid: forse il russo non sarebbe stato straordinario protagonista sulla terra rossa, ma è chiaro che la sua assenza si faccia sentire tanto quanto la presenza di Novak Djokovic, che qui un pezzo di storia l’ha certamente scritta e che è tornato a competere senza però riuscire a vincere titoli, lasciando strada invece a una nuova generazione. Tra poco scopriremo quello che succederà nella diretta degli Internazionali d’Italia 2022 Roma, intanto facciamo un altro rapido approfondimento sui match…

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2022 ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Internazionali d’Italia 2022 Roma viene trasmessa sui canali della televisione satellitare, ma per il torneo Masters 1000 di casa nostra c’è un appuntamento quotidiano in chiaro: il match ritenuto più interessante infatti sarà fornito su Mediaset 20, mentre va ricordato che il torneo femminile andrà in onda su SuperTennis, la web-tv federale al numero 64 del televisore. Ecco allora che i servizi di diretta degli Internazionali d’Italia in streaming video riguarderanno, rispettivamente, l’applicazione Sky Go, il sito o l’app ufficiali di Mediaset Play e ancora il portale www.supertennix.it; in ogni caso non saranno richiesti costi aggiuntivi.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2022 ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta degli Internazionali d’Italia 2022 il primo turno competerà anche a Jannik Sinner: sono solo le prime 8 teste di serie del tabellone ad avere il bye, e di conseguenza l’altoatesino sarà in campo subito per affrontare Pedro Martinez. Come lui, Fabio Fognini che dopo la delusione di Madrid ha un primo turno complicatissimo: l’avversario è Dominic Thiem che è uno dei migliori giocatori sulla terra rossa, ma se il sanremese è già nella fase calante della carriera dobbiamo dire che l’austriaco è rimasto fuori dal circuito a lungo, e come abbiamo visto nel Masters 1000 alla Caja Magica le sue condizioni non sono certamente ottimali.

Non ha decisamente pescato meglio Lorenzo Sonego, incrociato a Denis Shapovalov: qui però il piemontese aveva disputato un grande torneo, e dunque la diretta degli Internazionali d’Italia 2022 potrebbe consegnarci una Roma ancora scintillante per lui; non ci saranno Matteo Berrettini, che è in forte dubbio anche per il Roland Garros, e Lorenzo Musetti che in queste ultime settimane aveva dimostrato di essere leggermente cresciuto. Da tenere d’occhio poi tanti altri giocatori, ma come detto aspettiamo che la diretta degli Internazionali d’Italia 2022 Roma prenda il via e poi scopriremo come andranno le cose…











