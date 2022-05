DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2022 ROMA/ Streaming video tv: si chiude il 1° turno

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2022 ROMA: ALTRI ITALIANI IN CAMPO!

La terza giornata degli Internazionali d’Italia 2022 Roma scatta alle ore 11:00 di martedì 10 maggio: il Foro Italico è pronto ad accogliere altri match che andranno a completare il primo turno, ma già oggi dovremmo avere l’incursione nel secondo turno di quei giocatori che sono stati impegnati domenica (Novak Dkjokovic, il numero 1 Atp che qui ha vinto cinque volte e ha tre finali nelle ultime quattro edizioni), dovrebbe fare il suo esordio contro Aslan Karatsev. Non mancheranno nemmeno gli italiani in campo, su tutti Jannik Sinner che al primo turno se la vedrà con Pedro Martinez.

Per quanto riguarda il tabellone maschile, giocherà anche un giovane da seguire come Luca Nardi: pesarese di 18 anni, ha ottenuto una wild card per il tabellone principale di Roma ed è impegnato anche nel doppio con Lorenzo Sonego, in carriera ha vinto due Challenger (tra gennaio e aprile) e tre Futures ma questo è chiaramente un ambito diverso, e per di più oggi se la dovrà vedere con Cameron Norrie, una sfida sulla carta chiusa. Vedremo se nella diretta degli Internazionali d’Italia 2022 Roma sarà davvero così, oppure la magia del Foro Italico riuscirà a creare il ribaltone.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2022 ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

La diretta tv degli Internazionali d’Italia 2022 Roma sarà sui canali della televisione satellitare: Sky Sport, emittente riservata agli abbonati, fornirà i match del torneo maschile con i consueti approfondimenti da studio, e così sarà anche per quanto riguarda il torneo femminile che viene trasmesso invece su SuperTennis, web-tv federale in chiaro per tutti al numero 64 del televisore. Un match al giorno poi sarà messo a disposizione su Mediaset 20.

In questo caso potrete godere del servizio di diretta streaming video attraverso il portale o la relativa app di Mediaset Play, mentre negli altri due casi la mobilità sarà garantita dall’applicazione Sky Go e dal sito www.supertennix.it. Dobbiamo infine ricordare che sul sito ufficiale www.internazionalibnlditalia.com troverete tutte le informazioni utili come i tabellini e i boxscore aggiornati in tempo reale, e i programmi aggiornati di ogni singola giornata al Foro Italico.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2022 ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta degli Internazionali d’Italia 2022 Roma avremo poi due ragazze che faranno il loro esordio nel tabellone principale. Entrambe sono state grandi protagoniste nei Masters 1000 del Nord America: Lucia Bronzetti a Miami ha timbrato gli ottavi di finale avendo anche un match point per volare ai quarti, poi l’abbiamo vista convocata per la Billie Jean King Cup e oggi si giocherà certamente le sue carte, visto che la sua avversaria è la colombiana Camila Osorio Serrano. Giocatrice in crescita che lo scorso marzo ha raggiunto la finale di Monterrey, ma sostanzialmente si parte alla pari.

Può vincere anche Jasmine Paolini, che a Indian Wells aveva battuto la allora numero 2 Wta Aryna Sabalenka: tuttavia per la lucchese l’incrocio appare più ostico, visto che la sua avversaria è quella Jil Teichmann che a Madrid è arrivata in semifinale senza perdere un set (eliminando Petra Kvitova, Leylah Fernandez e Elena Rybakina) prima di venire sconfitta da Jessica Pegula. Saranno come sempre i campi a dirci la loro, tra poco per gli Internazionali d’Italia 2022 Roma si inizierà a giocare e la speranza è ovviamente che la pattuglia di italiani si faccia strada nel torneo Masters 1000, perché da troppo tempo ormai aspettiamo che sia un nostro rappresentante a sollevare il trofeo…

