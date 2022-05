Diretta Internazionali d’Italia 2022 Roma/ Tsitsipas Zverev e Djokovic Ruud streaming video tv: semifinale!

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2022: LE SEMIFINALI

La diretta degli Internazionali d’Italia 2022 Roma si avvicina al suo epilogo perché oggi, sabato 14 maggio, sarà il giorno dedicato alle semifinali sui campi in terra rossa del Foro Italico. Nei due tabelloni del singolare maschile e femminile sono rimasti in corsa solamente quattro tennisti per parte, a caccia di un posto nelle finali di domani che incoroneranno il re e la regina di Roma, con alcune novità perché ad esempio già giovedì negli ottavi di finale era stato eliminato Rafael Nadal, che di questa superficie è l’imperatore.

Diretta Internazionali d'Italia 2022 Roma/ Video streaming tv: Djokovic in semifinale

Oggi però nella diretta degli Internazionali d’Italia 2022 Roma ci sarà comunque un menu ricchissimo: in copertina potremmo mettere naturalmente Novak Djokovic, che ieri sera ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime in due set, anche se molto combattuti, conquistando la semifinale per continuare a inseguire quello che sarebbe il suo sesto titolo a Roma. Sulla sua strada ci sarà il norvegese Casper Ruud, che ha eliminato (pure in questo caso con due set molto combattuti) l’altro canadese Denis Shapovalov per raggiungere le semifinali al Foro Italico per la seconda volta dopo il 2020. La semifinale Djokovic Ruud sarà la seconda, ipoteticamente alle ore 19.30 e comunque in serata.

DIRETTA/ Sinner Tsitsipas (risultato finale 0-2): l'azzurro lotta ma viene eliminato!

Possiamo citare anche l’altra semifinale maschile tra Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, anche se purtroppo la presenza del greco ci ricorda che ieri nei quarti di finale Tsitsipas ha eliminato Jannik Sinner, mentre in campo femminile potremmo citare la semifinale Swiatek Sabalenka che aprirà il programma alle ore 12.00, perché la polacca è la testa di serie numero 1 mentre la bielorussa è la numero 3. Nell’altra semifinale femminile invece la tunisina Ons Jabeur affronterà la russa Daria Kasatkina. Non serve dunque aggiungere molto altro, se non tutto ciò che servirà per seguire la diretta degli Internazionali d’Italia 2022 a Roma.

Diretta Internazionali d'Italia 2022 Roma/ Video streaming tv: Nadal eliminato!

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2022 ROMA STREAMING VIDEO TV: COME LA SEMIFINALE!

La diretta tv degli Internazionali d’Italia 2022 Roma sarà sui canali della televisione satellitare Sky Sport, emittente riservata agli abbonati, per quanto riguarda i match del torneo maschile con i consueti approfondimenti da studio, e così sarà anche per quanto riguarda il torneo femminile che viene trasmesso invece su SuperTennis, web-tv federale in chiaro per tutti al numero 64 del televisore. Un match al giorno poi sarà messo a disposizione in chiaro per tutti su Mediaset 20.

In questo caso potrete godere del servizio di diretta degli Internazionali d’Italia 2022 a Roma in streaming video attraverso il portale o la relativa app di Mediaset Play, mentre negli altri due casi la mobilità sarà garantita dall’applicazione Sky Go e dal sito www.supertennix.it. Dobbiamo infine ricordare che sul sito ufficiale www.internazionalibnlditalia.com troverete tutte le informazioni utili come i tabellini e i boxscore aggiornati in tempo reale, e i programmi aggiornati di ogni singola giornata al Foro Italico.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2022 ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta degli Internazionali d’Italia 2022 Roma dobbiamo evidenziare due situazioni molto simili fra il tabellone maschile e quello femminile, perché tante stelle sono arrivate molto avanti sulla terra rossa del Foro Italico e questa è una notizia mai banale soprattutto in campo femminile. Ad esempio, a Madrid tra le donne già ai quarti di finale erano rimaste in corsa solamente due teste di serie, la numero 8 tunisina Ons Jabeur e la numero 12 statunitense Jessica Pegula, che poi sono riuscite ad arrivare in finale e si sono giocate il titolo finora più prestigioso delle rispettive carriere, andato alla tunisina con un successo in tre set.

A proposito di Madrid, è curioso ricordare che esattamente una settimana fa in campo maschile avevamo avuto una semifinale identica, tra Stefanos Tsitsipas (che ha vinto a Montecarlo a Pasqua) e Alexander Zverev che era invece il detentore del torneo Atp Madrid, ha battuto il greco ma in finale si è dovuto inchinare a Carlos Alcaraz, che invece agli Internazionali d’Italia 2022 Roma è il grande assente. Dopo sette giorni esatti, Tsitsipas ha l’occasione per cogliere la rivincita, di nuovo nella semifinale di un Masters 1000: altro elemento che accentua ancora di più l’interesse sul Foro Italico…











© RIPRODUZIONE RISERVATA