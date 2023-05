Diretta Internazionali d’Italia 2023 Roma/ Djokovic Rune streaming video tv: i quarti

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: INIZIANO I QUARTI!

È tempo di quarti di finale agli Internazionali d’Italia 2023 Roma: già iniziati a livello Wta – si completano oggi – mercoledì 17 maggio sarà invece il giorno in cui, a partire dalle ore 13:00, vivremo i primi due Atp. Siamo nella parte alta del tabellone: Djokovic Rune aprirà la sessione al Foro Italico, seguita poi da Ruud Cerundolo che sarà alle ore 19:00 per inaugurare la sessione serale. In mezzo, come detto, i due quarti Wta nella parte alta: Badosa Ostapenko nel pomeriggio, la scintillante e attesissima Swiatek Rybakina a chiudere il giorno.

Cosa aspettarci dalla diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma? Sicuramente c’è un po’ di rammarico: questo sarebbe stato il mercoledì di Jannik Sinner, ma l’altoatesino ieri è stato battuto da Francisco Cerundolo e non è riuscito a pareggiare il suo miglior risultato al Foro Italico. Ora dunque sogna l’argentino, ma Casper Ruud sembra in forma; dall’altra parte una sfida generazione tra il veterano e pluricampione Novak Djokovic e il giovane Holger Rune, già solido Top Ten del ranking e che potrebbe fare un ulteriore salto di qualità in questo Masters 1000.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Per le informazioni sulla diretta tv degli Internazionali d’Italia 2023 Roma bisogna ricordare che i Masters 1000 in cui siano impegnati uomini e donne seguono di principio lo stesso palinsesto: il torneo maschile è infatti in programma sulla televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) ma anche Sky Sport Uno (201), con la possibilità di seguire i match in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Inoltre, un match al giorno sarà fornito in chiaro per tutti su Mediaset. Il torneo femminile sarà invece regolarmente accessibile a tutti su SuperTennis, numero 64 del telecomando (in alternativa c’è il numero 212 di Sky), e qui la mobilità sarà garantita dal portale ufficiale SuperTenniX.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma ci dirà anche se Novak Djokovic riuscirà a confermare le sue possibilità di restare numero 1 del ranking Atp: Carlos Alcaraz è stato eliminato al terzo turno dal sorprendente Fabian Marozsan (che poi ha perso contro Borna Coric, rimontato) ma lo spagnolo era all’esordio al Foro Italico e dunque rispetto allo scorso anno ha comunque guadagnato punti, mentre il serbo è campione in carica e l’unico modo che ha per resistere al comando della classifica è quello di arrivare in fondo e vincere il titolo.

Vedremo dunque cosa succederà, intanto possiamo anche dire che nell’altro match Francisco Cerundolo è la grande sorpresa del tabellone maschile ma l’argentino, come abbiamo visto in questi mesi, è davvero in crescita e contro Sinner, al netto del pomeriggio non perfetto da parte dell’azzurro, ha giocato un grande match e ha meritato di essere ai quarti. Per lui, che già al Miami Open aveva raggiunto un’incredibile semifinale, continua il percorso di crescita nel circuito Atp e oggi vedremo se farà un ulteriore salto di qualità contro Ruud.











