DIRETTA/ Internazionali d’Italia 2023 Roma streaming video tv: via Medvedev Tsitsipas

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: SI COMINCIA

Tutto è pronto per dare il via alla diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma, prima della finale femminile ci saranno le due semifinali maschili, ma adesso ci sembra giusto curiosare anche nell’albo d’oro delle donne per quanto riguarda il principale torneo italiano di tennis. La regina attuale è sicuramente Iga Swiatek, dal momento che la tennista polacca ha vinto le ultime due edizioni nel 2021 e nel 2022, preceduta dai successi della rumena Simona Halep nel 2020 e della ceca Karolina Pliskova nel 2019.

Prima ancora, c’era stata la doppietta 2017-2018 per l’ucraina Elina Svitolina, di conseguenza da ben sei anni domina l’Est Europa al Foro Italico. L’ultima giocatrice di un’altra parte del mondo capace di vincere gli Internazionali d’Italia fu una certa Serena Williams, che nel 2016 colse il quarto e ultimo successo a Roma della sua carriera. In evidenza anche Maria Sharapova (a proposito di Est Europa), che ha vinto tre volte, mentre in precedenza possiamo ricordare le quattro vittorie a testa per Gabriela Sabatini e Conchita Martinez o naturalmente i cinque trionfi di Chris Evert. Prima della finale femminile ci attendono però le semifinali maschili: parola ai campi, si comincia a giocare per la diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: MEDVEDEV-TSITSIPAS E RUNE-RUUD

La diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma si avvicina al suo epilogo perché oggi, sabato 20 maggio, sarà il giorno dedicato alle semifinali maschili e alla finale femminile sui campi in terra rossa del Foro Italico. Il piatto sarà dunque davvero ricchissimo per quello che è già stato definito il “super sabato” per il torneo ATP Masters 1000 e per il suo corrispettivo WTA 1000 in campo femminile, come da consolidata tradizione ultimo grande appuntamento prima del Roland Garros, anche se naturalmente sulla terra rossa si sente in particolare l’assenza di Rafa Nadal, che ha vinto per ben dieci volte gli Internazionali d’Italia a Roma.

Oggi la ricchissima diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma proporrà innanzitutto al Foro Italico le due semifinali maschili, a partire dalle ore 13.00. Potremo quindi seguire Medvedev Tsitsipas e Rune Ruud, due sfide di altissimo livello che ci regaleranno due nomi degni di una grande finale domani, anche in assenza di italiani e con le precoci eliminazioni di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz l’ultimo atto di Roma (atteso per domani) sarà sicuramente spettacolare, così come lo saranno evidentemente le due semifinali di oggi. Non serve dunque aggiungere molto altro, se non tutto ciò che servirà per seguire la diretta degli Internazionali d’Italia 2023 a Roma.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Per le informazioni sulla diretta tv degli Internazionali d’Italia 2023 Roma bisogna ricordare che i Masters 1000 in cui siano impegnati uomini e donne seguono di principio lo stesso palinsesto: il torneo maschile è infatti in programma sulla televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) ma anche Sky Sport Uno (201), con la possibilità di seguire i match in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Inoltre, un match al giorno sarà fornito in chiaro per tutti su Mediaset. Il torneo femminile sarà invece regolarmente accessibile a tutti su SuperTennis, numero 64 del telecomando (in alternativa c’è il numero 212 di Sky), e qui la mobilità sarà garantita dal portale ufficiale SuperTenniX.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Le due semifinali maschili caratterizzeranno oggi la diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma. Per quanto riguarda Medvedev Tsitsipas, si tratterà di una partita fra due nomi già da tempo fra i big del tennis mondiale, che tutti gli appassionati sicuramente conoscono molto bene. Il russo Daniil Medvedev nel 2021 vinse gli US Open impedendo a Djokovic il Grande Slam, in carriera ha conquistato anche cinque Masters 1000 fra cui Miami 2023 però sulla terra non ha numeri così eccellenti e allora attenzione a Stefanos Tsitsipas, perché su questa superficie il greco ha vinto per ben due volte Montecarlo, nel 2021 ha raggiunto la finale del Roland Garros e nel 2022 quella di Roma, che cercherà quindi di raggiungere per la seconda volta consecutiva.

Sfida nordica invece per l’altra semifinale della diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma, che sarà infatti Rune Ruud. Il danese Holger Rune è uno degli astri nascenti del tennis mondiale: classe 2003, l’anno scorso vincitore a Parigi Bercy e poche settimane fa finalista a Montecarlo, quindi nei Masters 1000 è già una solidissima realtà e vuole stupire anche al Foro Italico, dove d’altronde ha già eliminato Novak Djokovic. Dall’altra parte avremo il norvegese Casper Ruud, che nel 2022 è stato finalista al Roland Garros, agli US Open e alle ATP Finals e che ha vinto sulla terra rossa nove dei dieci titoli conquistati in carriera.











