Diretta Internazionali d’Italia 2023 Roma/ Sinner Cerundolo streaming video tv

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: SINNER CERUNDOLO AGLI OTTAVI!

Agli Internazionali d’Italia 2023 Roma è arrivato il momento di vivere gli ottavi di finale Atp: martedì 16 maggio è dunque il giorno in cui, a partire dalle ore 11:00, sono in programma tutti i match del quarto turno maschile, come del resto è successo ieri con le donne e come consuetudine ormai un po’ in tutti i Masters 1000. La partita che ci interessa maggiormente è Sinner Cerundolo: nonostante qualche sussulto di troppo il nostro Jannik Sinner è riuscito a eliminare Alexander Shevchenko (al terzo set) e si è regalato gli ottavi, trovando ora sulla sua strada un avversario già incrociato.

Per Sinner, il cui miglior risultato al Foro Italico è un quarto di finale, ci sarà dunque la bella occasione per fare strada e regalarsi la Top 8 nella diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma; ricordiamo che l’altoatesino potrebbe incrociare Novak Djokovic in semifinale e il serbo, campione in carica, se la vede con il mancino britannico Cameron Norrie, non esattamente a suo agio sulla terra rossa. Vedremo cosa succederà tra qualche ora sui campi del Foro Italico, la diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma è pronta a regalarci tante altre emozioni in questo martedì di match…

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Per le informazioni sulla diretta tv degli Internazionali d’Italia 2023 Roma bisogna ricordare che i Masters 1000 in cui siano impegnati uomini e donne seguono di principio lo stesso palinsesto: il torneo maschile è infatti in programma sulla televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) ma anche Sky Sport Uno (201), con la possibilità di seguire i match in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Inoltre, un match al giorno sarà fornito in chiaro per tutti su Mediaset. Il torneo femminile sarà invece regolarmente accessibile a tutti su SuperTennis, numero 64 del telecomando (in alternativa c’è il numero 212 di Sky), e qui la mobilità sarà garantita dal portale ufficiale SuperTenniX.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma torna in campo anche colui che è stato la grande sensazione del lunedì: Fabian Marozsan, numero 135 del ranking Atp, ha clamorosamente fatto fuori Carlos Alcaraz e peraltro in due set, resistendo al ritorno dello spagnolo e realizzando quello che già oggi potrebbe essere il più grande upset nella stagione. Per l’ungherese adesso si tratta di replicare: l’avversario è Borna Coric, che sicuramente è in grande crescita e sta tornando sui livelli pre-infortunio, dunque sfida molto tosta per un Marozsan che sta vivendo una favola.

Detto di Djokovic, in campo avremo anche Andrey Rublev: il russo ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo e sulla terra è sempre stato molto competitivo, l’avversario di oggi sarà Yannick Hanfmann che purtroppo ha battuto Marco Cecchinato. Attenzione poi alla sfida tra Alexey Popyrin e Holger Rune: il giovane norvegese, già nella Top Ten e vincitore di un 1000, continua a far parlare di sé per certi atteggiamenti che piacciono poco a colleghi e addetti ai lavori, ma il talento sui campi è indiscutibile e agli Internazionali d’Italia 2023 Roma se n’è accorto anche Fabio Fognini.











