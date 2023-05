Diretta Internazionali d’Italia 2023 Roma/ Sinner Kokkinakis streaming video tv

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: ECCO IL 2° TURNO!

Il secondo turno Atp agli Internazionali d’Italia 2023 Roma scatta alle ore 11:00 di venerdì 12 maggio: finalmente è arrivato il giorno di Jannik Sinner, che torna in campo sempre a caccia del grande successo in carriera – una carriera già luminosissima – e che nel suo esordio al Foro Italico se la dovrà vedere con Thanasi Kokkinakis, uscito vincitore ieri contro Jaume Munar che si è ritirato dopo 6 giochi. Per Sinner è da valutare la tenuta fisica (ha saltato il Madrid Open), e ovviamente l’adattabilità sulla terra rossa: sappiamo bene che l’altoatesino preferisce campi in superficie dura, ma il talento è sconfinato così come i margini di miglioramento e dunque c’è la possibilità di fare strada anche qui.

Nella diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma però torna in campo anche Novak Djokovic: il serbo qui ha perso qualche finale di troppo ma ha anche raccolto titoli, non a caso è il campione in carica e su di lui c’è grande aspettativa soprattutto perché ha saltato tutti i grandi appuntamenti precedenti. Per lui esordio contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry; se poi parliamo di grandi match al Foro Italico per oggi, dobbiamo citare la sfida tra due veterani che giocano con il rovescio a una mano e sono esempi di stile, vale a dire Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov. Un incrocio vintage tra due “vecchietti” che vogliono dimostrare di non essere ancora finiti.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Per le informazioni sulla diretta tv degli Internazionali d’Italia 2023 Roma bisogna ricordare che i Masters 1000 in cui siano impegnati uomini e donne seguono di principio lo stesso palinsesto: il torneo maschile è infatti in programma sulla televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) ma anche Sky Sport Uno (201), con la possibilità di seguire i match in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Inoltre, un match al giorno sarà fornito in chiaro per tutti su Mediaset. Il torneo femminile sarà invece regolarmente accessibile a tutti su SuperTennis, numero 64 del telecomando (in alternativa c’è il numero 212 di Sky), e qui la mobilità sarà garantita dal portale ufficiale SuperTenniX.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Naturalmente nella diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma si gioca anche per il secondo turno Wta: Iga Swiatek qui ha già vinto due volte con uno straordinario back to back e adesso va a caccia del tris, la polacca arriva dalla sconfitta nella finale di Madrid e affronta la classe ’91 Anastasia Pavlyuchenkova che, purtroppo per noi italiani, ieri ha lasciato appena due giochi a Sara Errani. A proposito di italiane, continua la corsa di Elisabetta Cocciaretto che alla Caja Magica aveva messo paura a Paula Badosa, e che a Roma ha battuto Lauren Davis in un primo turno davvero molto concreto e convincente.

Per l’anconetana arriva l’incrocio con una Anastasia Potapova che grazie all’ottimo Sunshine Double disputato ha raggiunto la posizione numero 25 del ranking Wta, ed è in crescita costante. Occhio poi al match tra Victoria Azarenka e Sloane Stephens, entrambe campionesse Slam che ora sono lontane dalla forma migliore ma possono dire ancora qualcosa; derby Usa contro Taylor Townsend per Jessica Pegula, una ragazza che gioca sempre con grande solidità ma non riesce mai a regalarsi successi importanti, con la sola esclusione del Masters 1000 timbrato a Guadalajara.











