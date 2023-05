DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA/ Sinner Shevchenko video streaming tv

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: SINNER SHEVCHENKO, I NUMERI DI JANNIK

Abbiamo messo Jannik Sinner in primo piano oggi nella diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma, allora ricordiamo i numeri del tennista altoatesino in carriera al Foro Italico. Il debutto fu nel 2019 e fu ai tempi una bella soddisfazione superare il primo turno con vittoria contro lo statunitense Johnson prima di fermarsi al secondo, sconfitto da Tsitsipas che era invece già un big del circuito. Nel 2020 un passo avanti con il terzo turno e la soddisfazione di aver battuto proprio Tsitsipas al secondo (dopo la vittoria al debutto contro il francese Paire), anche se la sconfitta contro Dimitrov lasciò rimpianti perché era un match che Sinner avrebbe potuto vincere.

Sinner: "Ottimo inizio di stagione, spero di fare bene a Roma"/ "Alcaraz è un amico"

Nel 2021 un passo indietro con l’eliminazione al secondo turno, ma fu sfortunato il sorteggio che abbinò Jannik Sinner a un certo Rafa Nadal, nel 2022 infine ecco i quarti di finale, raggiunti vincendo anche il derby contro Fabio Fognini al secondo turno (oltre che i match con Martinez e Krajinovic) prima di terminare l’avventura con una sconfitta contro Tsitsipas, avversario a dir poco ricorrente per Jannik Sinner al Foro Italico di Roma. Qiuest’anno con il greco l’incrocio sarebbe solo in finale… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Sinner Rune (risultato 6-1, 5-7, 5-7): danese in finale Atp Montecarlo 2023!

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Per le informazioni sulla diretta tv degli Internazionali d’Italia 2023 Roma bisogna ricordare che i Masters 1000 in cui siano impegnati uomini e donne seguono di principio lo stesso palinsesto: il torneo maschile è infatti in programma sulla televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) ma anche Sky Sport Uno (201), con la possibilità di seguire i match in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Inoltre, un match al giorno sarà fornito in chiaro per tutti su Mediaset. Il torneo femminile sarà invece regolarmente accessibile a tutti su SuperTennis, numero 64 del telecomando (in alternativa c’è il numero 212 di Sky), e qui la mobilità sarà garantita dal portale ufficiale SuperTenniX.

Diretta/ Musetti Sinner (risultato finale 0-2): Jannik vola in semifinale!

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: SINNER SHEVCHENKO!

La diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma ci farà compagnia naturalmente anche oggi, domenica 14 maggio. Si completa la prima settimana del torneo Masters 1000 in campo maschile, Wta 1000 per le donne, in ogni caso la categoria inferiore solamente agli Slam e con in più naturalmente il fascino impareggiabile del Foro Italico, ultima grande tappa di avvicinamento sulla terra rossa al Roland Garros. Sappiamo che da quest’anno gli Internazionali d’Italia sono stati allungati a due settimane e allora ecco che oggi siamo già pienamente nel terzo turno sia per gli uomini sia per le donne, che sono anzi un giorno avanti. In primo piano potremmo mettere naturalmente Jannik Sinner, che è la nostra grande speranza di spezzare un digiuno che dura addirittura da 47 anni ormai – attenzione però, il programma sarà “appesantito” dai ritardi di ieri causati dalla pioggia, che coinvolgono anche tennisti italiani.

Nelle prossime ore comunque seguiremo (stando al programma base) Sinner Shevchenko e il tennista altoatesino sarà sicuramente favorito contro il russo Alexander Shevchenko, numero 93 della classifica mondiale Atp, a maggior ragione dopo l’eccellente debutto di venerdì, quando Jannik Sinner non ha avuto il benché minimo problema per travolgere l’australiano Thanasi Kokkinakis. Certo, l’obiettivo di Sinner è ben più alto del passaggio del terzo turno, ma intanto si deve proseguire in sicurezza, se possibile spendendo poche energie che sicuramente tornerebbero molto utili più avanti. Non solo Jannik Sinner, però: proseguiamo allora la nostra panoramica per presentare al meglio la domenica in compagnia della diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Ecco allora gli altri match nella diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma per questa domenica, almeno in ottica italiana. Fa immenso piacere ritrovare su buonissimi livelli il veterano Fabio Fognini, per il quale non era affatto scontato il raggiungimento del terzo turno al Foro Italico. Il tennista ligure si è preso la soddisfazione di vincere il match “revival” contro Andy Murray e poi ha sconfitto anche il serbo Miomir Kecmanovic nel secondo turno, adesso bisogna onestamente riconoscere che l’ostacolo Holger Rune sarà durissimo, dal momento che il danese è uno dei massimi talenti emergenti e già numero 7 del mondo, ma staremo a vedere se l’impresa sarà possibile…

In campo femminile invece desideravamo una diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma che oggi fosse nobilitata dal derby italiano fra Camila Giorgi e Martina Trevisan, ma purtroppo ha passato il secondo turno solamente la tennista marchigiana, che ha battuto la russa Ekaterina Alexandrova. Trevisan invece si è purtroppo dovuta arrendere al cospetto della ceca Karolina Muchova, che di conseguenza sarà naturalmente l’avversaria odierna di Camila Giorgi, sperando naturalmente che stavolta possa essere l’Italia a trionfare, anche perché Giorgi in campo femminile è rimasta l’unica nostra rappresentante e sarebbe un peccato non avere alcuna azzurra nella seconda settimana del nostro torneo maggiore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA