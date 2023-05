DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA/ Musetti Arnaldi video streaming: il derby

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: FOCUS SUL DERBY

Non ne abbiamo ancora parlato finora, ma nella diretta degli Internazionali d’Italia 2023 a Roma oggi ci sarà naturalmente anche un derby italiano che attirerà in maniera particolare la nostra attenzione, perché metterà di fronte due giovani talenti quali Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi (senza precedenti nel circuito principale). Per Musetti forse l’etichetta di “giovane talento” comincia anche a stare stretta, perché il classe 2002 è ormai stabilmente nelle posizioni che contano del ranking mondiale ATP e naturalmente vuole continuare a crescere ancora, magari con un grande risultato al Foro Italico dove sta per cominciare la sua avventura.

Nelle ultime settimane tuttavia stiamo imparando a conoscere anche Matteo Arnaldi, che ha un anno in più e ha avuto una crescita più graduale: a Madrid ha battuto un certo Casper Ruud, a Roma ha debuttato vincendo contro Diego Schwartzman, possiamo definirlo quindi una mina vagante sulla terra rossa e chissà se sarà in grado di scrivere un epilogo diverso dal previsto in questo affascinante derby italiano a Roma… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Per le informazioni sulla diretta tv degli Internazionali d’Italia 2023 Roma bisogna ricordare che i Masters 1000 in cui siano impegnati uomini e donne seguono di principio lo stesso palinsesto: il torneo maschile è infatti in programma sulla televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) ma anche Sky Sport Uno (201), con la possibilità di seguire i match in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Inoltre, un match al giorno sarà fornito in chiaro per tutti su Mediaset. Il torneo femminile sarà invece regolarmente accessibile a tutti su SuperTennis, numero 64 del telecomando (in alternativa c’è il numero 212 di Sky), e qui la mobilità sarà garantita dal portale ufficiale SuperTenniX.

C’È SONEGO NISHIOKA!

La giornata degli Internazionali d’Italia 2023 Roma che riguarda sabato 13 maggio ci conduce per mano verso i match del secondo turno, per quanto riguarda il torneo Atp: tornano in campo gli italiani che hanno superato l’ostacolo d’esordio e tra questi troviamo Lorenzo Sonego, che sarà impegnato oggi contro Yoshihito Nishioka. Il giapponese è avversario che sa essere tosto, ma che tutto sommato sulla terra rossa non sembra essere ai livelli del piemontese; certo Sonego deve dimostrare di poter fare il salto di qualità reale nel circuito, ma al Foro Italico nel secondo turno parte favorito e speriamo di trovarlo ancora al terzo turno.

Lo stesso non si può dire forse di Marco Cecchinato: la prima partita del palermitano nella diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma è stata brillante, ma adesso l’asticella si alza perché il rivale sabato sarà Roberto Bautista Agut, veterano spagnolo che ha sulla superficie del Foro Italico una sorta di giardino di casa. Bautista parte favorito, ma bisognerà valutarne le condizioni; adesso noi possiamo scoprire altri match che ci terranno compagnia nel corso della diretta degli Internazionali d’Italia 2023, perché il secondo turno significa che arriverà oggi l’esordio per altri big presenti nel tabellone del Masters 1000 Atp.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Ecco allora gli altri match agli Internazionali d’Italia 2023 Roma per questo sabato. Intanto, Carlos Alcaraz lancia la sfida a Novak Djokovic per la vetta del ranking: dopo aver vinto il Madrid Open lo spagnolo (che ha già quattro Masters 1000 in bacheca) si è portato a soli 5 punti dal serbo che al Foro Italico, essendo il campione in carica, ha molto più da perdere. Alcaraz fa il suo esordio in un derby, contro l’insidioso Albert Ramos-Viñolas. Uno che a Roma ha vinto, e cioè Alexander Zverev, se la deve vedere con David Goffin che giovedì purtroppo ha chiuso la porta al nostro Luca Nardi, in rimonta.

Avremo poi Daniil Medvedev, che non fa mistero di non amare la terra (si è visto anche a Madrid) e sfida l’ostico finlandese Emil Ruusuvuori, che potrebbe anche pensare al colpo grosso; Stefanos Tsitsipas invece agli Internazionali d’Italia Roma ha giocato la finale l’anno scorso, sul rosso sa essere anche dominante e apre la sua campagna al Foro Italico sfidando il portoghese Nuno Borges, che non dovrebbe creargli problemi. Comunque, staremo a vedere; così come valuteremo come andrà un match meno scontato di quanto sembri, quello tra Taylor Fritz e Yannick Hanfmann.











