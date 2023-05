DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA/ Sonego Tsitsipas video streaming: la Wta

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: IL TABELLONE WTA

Studiando ancora la diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma, dobbiamo ripetere che nel torneo femminile il lunedì è il giorno dedicato all’intero programma degli ottavi di finale, cosa che invece toccherà martedì agli uomini. Naturalmente il grande focus è su Iga Swiatek, che per due volte consecutive ha vinto il titolo al Foro Italico: la polacca, numero 1 del ranking mondiale, al momento ha concesso la miseria di due game alle sue avversarie, giochi vinti da Lesia Tsurenko all’inizio del match del secondo turno (con tanto di break) prima che la Swiatek iniziasse a carburare e tenesse una lezione di tennis alla sua avversaria.

Oggi in campo avremo anche Paula Badosa, sempre molto pericolosa sulla terra e a caccia della forma migliore, quella che le aveva permesso di salire al secondo posto nella classifica Wta: la spagnola agli Internazionali d’Italia 2023 Roma ha già battuto Ons Jabeur ma la tunisina non era al massimo, oggi rischia contro Karolina Muchova. Interessante la sfida tra la giovane e in crescita Camila Osorio e Beatriz Haddad Maia, che è una sorta di derby sudamericano; poi quello vero e proprio di lingua cinese, con Qinwen Zheng e Xiyu Wang ad affrontarsi al Foro Italico e la Repubblica Popolare ancora a caccia di una campionessa che raccolga l’eredità di Na Li. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Per le informazioni sulla diretta tv degli Internazionali d’Italia 2023 Roma bisogna ricordare che i Masters 1000 in cui siano impegnati uomini e donne seguono di principio lo stesso palinsesto: il torneo maschile è infatti in programma sulla televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) ma anche Sky Sport Uno (201), con la possibilità di seguire i match in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Inoltre, un match al giorno sarà fornito in chiaro per tutti su Mediaset. Il torneo femminile sarà invece regolarmente accessibile a tutti su SuperTennis, numero 64 del telecomando (in alternativa c’è il numero 212 di Sky), e qui la mobilità sarà garantita dal portale ufficiale SuperTenniX.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: SONEGO TSITSIPAS!

La diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma ci consegna, lunedì 15 maggio con consueto inizio dei match alle ore 11:00, il terzo turno del torneo al Foro Italico: il Masters 1000 Atp conclude oggi i match dei sedicesimi e dunque andrà a formare il tabellone degli ottavi, che invece prendono il via oggi per quanto riguarda la Wta e si giocheranno completamente questo lunedì, come da tradizione. È però il tabellone maschile che ci interessa maggiormente, perché in campo avremo gli italiani: l’highlight è certamente Sonego Tsitsipas, nella quale il nostro Lorenzo Sonego affronta il finalista dell’ultima edizione e uno dei migliori giocatori del circuito, non solo sulla terra rossa.

Il secondo match con un azzurro impegnato nella ricerca degli ottavi è Cecchinato Hanfmann: altro incrocio interessante, Marco Cecchinato sta provando a rivivere quelle sensazioni che nel 2018 gli avevano permesso di disputare una grande stagione e ha certamente delle belle carte da giocarsi contro il tedesco. Poi, Musetti Tiafoe: Lorenzo Musetti ci può credere davvero, pur se in generale può ancora salire di colpi. Altre partite sono da seguire nella diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma, e allora noi possiamo provare a fare un excursus attraverso la giornata di lunedì per provare a capire cosa ci attenderà sui campi del Foro Italico, sperando che i nostri giocatori sappiano farsi valere…

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Il terzo turno agli Internazionali d’Italia 2023 Roma è dunque dietro l’angolo: in questo lunedì torna in campo Carlos Alcaraz che, lo ricordiamo, è impegnato per la prima volta in carriera al Foro Italico. L’anno scorso il giovane spagnolo, che era reduce dal trionfo di Madrid esattamente come adesso, aveva scelto volontariamente di saltare il Masters 1000 di casa nostra per preparare al meglio il Roland Garros; all’epoca era stato lodato per la capacità di saper centellinare i suoi impegni e pensare sul lungo periodo piuttosto che alla gloria immediata, oggi per Alcaraz l’ostacolo è il sorprendente ungherese Fabian Marozsan, numero 135 del ranking. Avremo poi impegnati, nella diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma, i due migliori russi a livello Atp: Daniil Medvedev, che non ha mai nascosto le sue difficoltà sulla terra rossa, ha comunque una bella occasione per timbrare gli ottavi affrontando lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles, mentre chi su questa superficie del Foro Italico ha tutto per arrivare in fondo è Andrey Rublev, che l’unico Masters 1000 (finora, almeno) l’ha vinto a Montecarlo e che però rischia davvero tanto nell’incrocio di oggi, visto che il suo avversario si chiama Alejandro Davidovich Fokina, nel Principato aveva raggiunto la finale un anno prima e sul rosso è decisamente competitivo.











