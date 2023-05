Diretta Internazionali d’Italia 2023 Roma/ Streaming video tv: ancora primo turno!

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: PROSEGUE IL 1° TURNO!

Agli Internazionali d’Italia 2023 Roma si continua a giocare: giovedì 11 maggio i match in diretta prendono il via alle ore 11:00, siamo nella splendida cornice del Foro Italico che ancora una volta ci racconterà l’andamento di questo torneo di tennis, appuntamento imprescindibile nella stagione non soltanto per noi ma anche per tutto il circuito, perché si arriva da due Masters 1000 sulla terra (Montecarlo e Madrid) ma questo è l’ultimo grande trampolino che lancia verso il Roland Garros, il secondo Slam dell’anno e che chiude il percorso su questa superficie.

La diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma porterà dunque in dote altri protagonisti in questo intenso giovedì; naturalmente, essendo in Italia sono stati concessi particolari “privilegi” ai tennisti di casa nostra (sotto forma di wild card) e allora anche la giornata di giovedì sarà utile per scoprire se l’atmosfera del Foro Italico possa portare a qualche risultato sorprendente, che del resto era già arrivato a Madrid con gli exploit di Matteo Arnaldi e Andrea Vavassori. Aspettiamo che si giochi e faremo le nostre valutazioni sui match…

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Per le informazioni sulla diretta tv degli Internazionali d’Italia 2023 Roma bisogna ricordare che i Masters 1000 in cui siano impegnati uomini e donne seguono di principio lo stesso palinsesto: il torneo maschile è infatti in programma sulla televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) ma anche Sky Sport Uno (201), con la possibilità di seguire i match in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Inoltre, un match al giorno sarà fornito in chiaro per tutti su Mediaset. Il torneo femminile sarà invece regolarmente accessibile a tutti su SuperTennis, numero 64 del telecomando (in alternativa c’è il numero 212 di Sky), e qui la mobilità sarà garantita dal portale ufficiale SuperTenniX.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo ad un’altra intensa giornata dedicata alla diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma. Quest’anno anche nei Masters 1000 che non siano i due del Sunshine Double viene garantito il giorno di pausa tra un match e l’altro, il calendario infatti prevede che, come è sempre stato per Indian Wells e Miami, anche al Foro Italico come già a Madrid l’inizio dei tornei sia previsto martedì per le donne e mercoledì per gli uomini, e dunque aumentando i giorni a disposizione si può per l’appunto offrire 24 ore di allenamento senza dover pensare alle partite.

Intanto come detto prosegue il primo turno: ad aspettare sono Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, vale a dire i due italiani che tirano l’intero movimento azzurro dal punto di vista del ranking e delle loro possibilità qui a Roma. Entrambi possono ragionevolmente sperare di arrivare in fondo; per Sinner ci sarebbe un’eventuale semifinale contro il campione in carica Novak Djokovic, che fa il suo ritorno nel circuito e inizia gli Internazionali d’Italia 2023 con appena 5 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz, che può aggiungere Roma alla sua collezione di Masters 1000 già arrivata, a 20 anni appena compiuti, a quota quattro.











