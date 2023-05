DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA/ Video streaming tv: Rafa Nadal è assente

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: IL GRANDE ASSENTE

Purtroppo la diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma perde un grande protagonista: è notizia già di qualche giorno fa che Rafa Nadal è costretto a dare forfait. Il campionissimo spagnolo dunque salta anche l’appuntamento al Foro Italico, come già Madrid: lo ha detto lui stesso, gli Internazionali d’Italia sono uno dei grandi tornei di riferimento. L’albo d’oro parla chiaro: Nadal ha vinto per ben 10 volte a Roma, la prima nel 2005 quando aveva 18 anni e si era imposto su Guillermo Coria in una finale diventata epica (ha aiutato il fatto che fino al 2006 l’ultimo atto si sia giocato sulla distanza dei cinque set). Nadal ha fatto tris nelle sue prime tre apparizioni al Foro Italico.

Matteo Berrettini infortunato/ Costretto al forfait, niente Internazionali d'Italia a Roma!

Poi sono arrivate le doppiette 2009-2010, 2012-2013 e 2018-2019, l’ultimo titolo a Roma è stato quello del 2021. Tra gli avversari battuti in finale troviamo per ben quattro volte Novak Djokovic (che si è vendicato nel 2011 e nel 2014), due i successi su Roger Federer e uno a testa contro Coria, Fernando Gonzalez, David Ferrer e Alexander Zverev. Se pensiamo che tra Gonzalez e Zverev ci sono 17 anni di differenza, il senso della longevità e del dominio di Nadal agli Internazionali d’Italia è chiaro; purtroppo oggi non lo vedremo in campo, la speranza per tutti gli appassionati è di ritrovarlo grande protagonista al Roland Garros. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Djokovic Tsitsipas (6-0 7-6): Nole vince gli Internazionali d'Italia 2022!

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Per le informazioni sulla diretta tv degli Internazionali d’Italia 2023 Roma bisogna ricordare che i Masters 1000 in cui siano impegnati uomini e donne seguono di principio lo stesso palinsesto: il torneo maschile è infatti in programma sulla televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) ma anche Sky Sport Uno (201), con la possibilità di seguire i match in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

Inoltre, la buona notizia è rappresentata dal fatto che un match al giorno (che verrà deciso di volta in volta, ma riguarderà presumibilmente gli italiani o quantomeno i big) sarà fornito in chiaro per tutti su Mediaset. Il torneo femminile sarà invece regolarmente accessibile a tutti su SuperTennis, numero 64 del telecomando (in alternativa c’è il numero 212 di Sky), e qui la mobilità sarà garantita dal portale ufficiale SuperTenniX.

Diretta Internazionali d'Italia 2022 Roma/ Djokovic Ruud 6-4, 6-3: serbo in finale

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: SI COMINCIA AL FORO!

Da un Masters 1000 all’altro: mercoledì 10 maggio prende ufficialmente il via la diretta degli Internazionali d’Italia 2023, siamo dunque a Roma e nella straordinaria cornice del Foro Italico prosegue la stagione sulla terra rossa che avrà il suo culmine nel Roland Garros. Gli Internazionali d’Italia 2023 sono il torneo di casa nostra: sarà dunque un momento particolare ma, andando oltre la visione patriottica del torneo di tennis, possiamo anche dire che l’appuntamento di Roma sia uno dei preferiti da tutto il circus per location e possibilità “turistiche” (per quanto possibile) e culinarie. Insomma: non diciamo solo noi che il Foro Italico sia uno spettacolo.

Per quanto riguarda il contesto, arriviamo alla diretta degli Internazionali d’Italia 2023 dal Madrid Open: in campo maschile Carlos Alcaraz ha fatto il bis e adesso lancia la sfida a Novak Djokovic, che di Roma è il campione in carica e difende dunque tanti punti nel ranking Atp, avendone 5 di vantaggio sul giovane spagnolo. Tra le donne ha vinto Aryna Sabalenka, capace di battere Iga Swiatek: qui contesto di fatto identico, la polacca è la numero 1 ma agli Internazionali d’Italia 2023 è la campionessa in carica e dunque rischia di lasciare per strada parecchi punti. Poi ci sono ovviamente gli italiani, per i quali speriamo in un grande torneo: staremo a vedere cosa ci diranno i campi del Foro Italico…

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo accennato agli azzurri nel presentare la diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma. Rispetto allo scorso anno torna in campo Lorenzo Musetti, che aveva dato forfait al Foro Italico e che in questa edizione potrebbe realmente arrivare in fondo, perché l’inizio di stagione ci ha detto che il carrarese è in forma e, al netto del flop di Madrid, rappresenta uno dei candidati a giocare un grande Masters 1000. Come lui anche Jannik Sinner, che sulla terra non ha un reale punto di forza ma chiaramente in termini assoluti rappresenta una delle certezze del circuito Atp. Possibili sorprese un Fabio Fognini ormai in declino e, naturalmente, Lorenzo Sonego; assente ancora una volta Matteo Berrettini.

Tra le donne sarà testa di serie la sola Martina Trevisan, che dovrebbe essere numero 17 visti i forfait di Sofia Kenin (che ha ranking protetto), Petra Kvitova, Belinda Bencic e Karolina Pliskova; sono in crescita sia Elisabetta Cocciaretto (soprattutto: ricordiamo la sconfitta tirata e in tre set contro Paula Badosa, a Madrid) e Jasmine Paolini, Camila Giorgi è sempre un terno al lotto mentre ha ricevuto una wild card Sara Errani, che sui campi del Foro Italico ha fatto sognare un decennio fa e ora cerca un ultimo giro di giostra. Staremo a vedere quello che succederà a Roma, tra poco sarà il momento…











© RIPRODUZIONE RISERVATA