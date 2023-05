DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA/ Video streaming tv: la “maledizione” per…

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: LA MALEDIZIONE

La diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma sta per farci compagnia: ancora una volta, dobbiamo dirlo, Iga Swiatek è incappata nella maledizione di Elena Rybakina. La polacca, numero 1 del ranking, era in corsa per il terzo titolo consecutivo al Foro Italico, cosa che non succede dai tempi di Conchita Martinez (poker tra 1993 e 1996) e che hanno realizzato solo in tre (il tris è riuscito a Margaret Court e Chris Evert, non esattamente due meteore). Ebbene: la Swiatek, sconfitta negli ultimi due match dalla Rybakina, ha dominato il primo set sul centrale del Foro ma poi ha perso il secondo parziale al tie break facendosi rimontare un vantaggio che appariva definitivo, e infine ritirandosi per un dolore al ginocchio.

Altro ko contro la kazaka: adesso Iga Swiatek spera di farcela per il Roland Garros che ha già vinto due volte, ma qui agli Internazionali d’Italia 2023 Roma la Rybakina è riuscita, questa volta chiaramente con l’aiuto della sorte (e certamente nemmeno lei avrebbe voluto vincere così) ad avere la meglio sulla polacca, che ha dovuto rinunciare al grande sogno del terzo titolo consecutivo a Roma. La kazaka invece potrebbe aggiungere un’altra finale alla sua collezione: a sbarrarle la strada è Jelena Ostapenko che Rybakina quest’anno ha già battuto nei quarti degli Australian Open. La curiosità? A Melbourne, agli ottavi, la kazaka aveva eliminato Iga Swiatek… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Per le informazioni sulla diretta tv degli Internazionali d’Italia 2023 Roma bisogna ricordare che il torneo femminile, che è quello che ci interessa oggi con le sue semifinali, è regolarmente accessibile a tutti su SuperTennis, numero 64 del telecomando (in alternativa c’è il numero 212 di Sky); i due match di oggi saranno trasmessi qui, e possiamo anche aggiungere che sarà la stessa emittente a fornire senza costi aggiuntivi il servizio di diretta streaming video, semplicemente visitando il portale SuperTenniX.

LE SEMIFINALI WTA!

Scattano alle ore 15:00 di venerdì 19 maggio le due dirette delle semifinali femminili agli Internazionali d’Italia 2023 Roma. È una giornata dedicata al tabellone Wta: la prima dovrebbe essere Kudermetova Kalinina, poi ci sarà spazio per Rybakina Ostapenko che si giocherà nella sessione serale, dunque non prima delle ore 19:00. Strana scelta quella degli organizzatori, che hanno ricalcato il programma dei Masters 1000 precedenti ma poi, negli ultimi due turni, hanno deciso di non concedere il turno di riposo a chi arriverà in finale, e questo vale anche per gli uomini visto che le semifinali Atp sono previste domani.

Ad ogni modo, noi dobbiamo parlare delle semifinali femminili: è interessante e curioso notare come le quattro giocatrici rimaste in corsa arrivino tutte dall’area dell’ex Unione Sovietica, rappresentando quattro Paesi diversi (Elena Rybakina a dirla tutta è russa, ma ha scelto di giocare per il Kazakhstan). Chi giocherà la finale al Foro Italico? Lo scopriremo oggi nel corso della diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma, sarà una giornata appassionante e noi adesso possiamo fare un rapido excursus attraverso i temi principali di queste due partite che ci terranno compagnia.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Siamo quasi pronti a vivere la diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma. Tra le quattro giocatrici che sono arrivate in semifinale al Foro Italico, la grande favorita è certamente Elena Rybakina: ne avevamo parlato a lungo, l’anno scorso ha vinto Wimbledon per poi giocare la finale agli Australian Open, imporsi a Indian Wells e tornare in finale a Miami, e in generale avere una crescita spaventosa negli ultimi due anni, cosa che l’ha portata in Top Ten ricordando che ha solo 23 anni, e dunque può crescere ancora. Intanto, la kazaka ancora una volta ha battuto Iga Swiatek pur se stavolta la numero 1 è stata costretta al ritiro, privandoci della coda di un quarto di finale fino a lì straordinario.

Le altre? Quella con più pedigree è Jelena Ostapenko: campionessa al Roland Garros, finalista a Miami e numero 5 Wta. Questo però risale a 5-6 anni fa: da quel momento la lettone ha davvero faticato a confermare quel livello, ultimamente ha avuto una ripresa che l’ha portata a giocare quattro finali tra 2021 e 2022, vincendo i 500 di Eastbourne e Dubai e dunque in qualche modo rimettendosi in corsa. Occhio però a Veronika Kudermetova: già semifinalista a Madrid, nel 2022 aveva giocato i quarti al Roland Garros ed è stata in corsa fino all’ultimo per le Wta Finals. La russa sta crescendo, ma Anhelina Kalinina (che tra tutte è la sorpresa) ha grande entusiasmo e non sarà facile batterla…











