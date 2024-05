Diretta Internazionali d’Italia 2024 Roma/ Musetti Atmane streaming video tv: il secondo turno! (10 maggio)

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA: L’ESORDIO DI MUSETTI!

È il giorno di Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia 2024 Roma: venerdì 10 maggio, con inizio dei match come sempre alle ore 11:00, il Foro Italico spalanca le sue porte sulle partite del secondo turno e Musetti, in quanto testa di serie, fa oggi il suo esordio nel Masters 1000 di casa, che lo vede allenarsi anche alla presenza del figlio Ludovico. Per il carrarese grandi speranze: possiamo dire che dopo il forfait di Jannik Sinner (soprattutto) e Matteo Berrettini sia diventato lui il “condottiero” della folta rappresentativa azzurra nella diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma, e l’esordio sarà morbido perché lo vedrà impegnato contro Terence Atmane.

Il francese, che tra l’altro è suo coetaneo, è fuori dalla Top 100 del ranking Atp e arriva dalle qualificazioni; certo nei giorni scorsi ha battuto due avversari ostici come Thanasi Kokkinakis e Christopher Eubanks, ma chiaramente il pronostico per questo secondo turno vede Musetti partire nettamente favorito, attenzione però perché non sempre il carrarese è riuscito a esprimere il suo talento e il pubblico di casa in questo senso potrebbe anche rappresentare un ulteriore problema, nel senso di gestione della pressione. Nella diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma oggi però ci sono altri italiani, e dunque scopriamoli insieme.

COME VEDERE GLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Ricordiamo una volta di più che la diretta tv degli Internazionali d’Italia 2024 Roma è affidata alla televisione satellitare e che, trattandosi del torneo di casa nostra, il canale dedicato Sky Sport Tennis (numero 203 del decoder) fornirà ampi aggiornamenti e approfondimenti da studio ai suoi abbonati, ma i match saranno trasmessi anche su Sky Sport Uno (201) ed eventualmente altri canali paralleli, sempre con la possibilità di visione in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Inoltre, per gli Internazionali d’Italia 2024 Roma, un match al giorno sarà garantito anche dalla televisione di stato: sulla Rai dunque potrete assistere ad una partita selezionata, e questo sarà valido sino alla finale femminile o, in alternativa, una dei due tornei di doppio al Foro Italico.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA: TORNANO COBOLLI E DARDERI

Il tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2024 Roma ci propone altri due italiani, che hanno brillantemente superato il primo turno: per Luciano Darderi, artefice di una bellissima rimonta su Denis Shapovalov, l’avversario nel secondo turno sarà Mariano Navone, argentino in crescita con il quale sarà dunque una sorta di derby (Darderi è nato in Argentina, ed è italiano grazie al nonno fiorentino) e non sarà affatto un match agevole, anche se Luciano ha dimostrato di saper fare progressi in poco tempo. Flavio Cobolli se la vedrà invece con Sebastian Korda, e qui le cose si fanno decisamente più ostiche perché lo statunitense, al netto di problemi fisici che ne hanno rallentato lo sviluppo professionale, è un ottimo giocatore e parte sicuramente favorito.

Nel torneo femminile, per la diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma, ecco anche Jasmine Paolini, che tra le donne è quella che può fare strada: la lucchese, già vincitrice del Masters 1000 di Dubai, affronta oggi Mayar Sherif, egiziana di cui qualche anno fa si parlava parecchio bene ma che poi non ha saputo mantenere le premesse. Tra poco in campo al Foro Italico, vedremo quello che succederà.











