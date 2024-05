Diretta Internazionali d’Italia 2024 Roma/ Napolitano Jarry streaming video tv: ancora 3° turno (13 maggio)

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA: IL GORNO DI NAPOLITANO!

Lunedì 13 maggio si apre la seconda settimana con la diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma: siamo ancora nel terzo turno per quanto riguarda il tabellone maschile (il torneo Atp è iniziato mercoledì) mentre le donne affrontano gli ottavi e, come ormai da tradizione nei Masters 1000 che durano una settimana e mezza, avremo l’intero programma di questo turno che è il quarto. Napolitano Jarry è il match che più ci interessa: il nostro Stefano Napolitano ha approfittato alla grande del forfait di Matteo Berrettini, che avrebbe incrociato all’esordio, e si è regalato un bellissimo terzo turno al Foro Italico da giocare contro Nicolas Jarry.

Il cileno, spesso protagonista in Coppa Davis, è numero 24 del ranking Atp: sulla carta non ci sarebbe storia contro il numero 125 Napolitano, ma la diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma ha mostrato come il pubblico di casa, a volte anche fuori dagli schemi (ne sa qualcosa Sebastian Korda), può dare una spinta ulteriore e allora vedremo se arriverà un’altra impresa che possa condurre Napolitano a un insperato ottavo del Masters 1000 di casa. Naturalmente oggi ci sono altre partite in programma, dunque andiamo a presentare nel dettaglio il calendario odierno degli Internazionali d’Italia 2024 Roma.

COME VEDERE GLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

La diretta tv degli Internazionali d’Italia 2024 Roma rimane un appuntamento riservato agli abbonati della televisione satellitare: infatti il Masters 1000 viene trasmesso principalmente su Sky Sport Tennis – numero 203 del decoder – canale dedicato che avrà anche approfondimenti da studio, e che verrà affiancato da Sky Sport Uno (numero 201) ed eventualmente altri canali che si alterneranno nel corso della giornata. Va poi ricordato che tutti gli abbonati potranno seguire i match del Foro Italico anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi; in più, e lo ripetiamo dall’inizio del torneo, ogni giornata avremo un match degli Internazionali d’Italia 2024 Roma in chiaro, sulla Rai e dunque per tutti.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA: GLI ALTRI MATCH DEL GIORNO

Possiamo subito dire che la diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma ci presenta anche il match tra due giocatori il cui vincente sarebbe l’avversario di Napolitano agli ottavi: teoricamente Andrey Rublev, che arriva dalla bella vittoria nel Masters 1000 di Madrid e ha ripreso slancio dopo un periodo non esattamente esaltante; il russo affronta Alexandre Muller, che è numero 109 Atp, la differenza è evidente e ci aspettiamo dunque che Rublev faccia strada, esattamente come il connazionale e campione in carica Daniil Medvedev che se la deve vedere con il serbo Hamad Medjedovic, autore fin qui di un bellissimo torneo.

Tra gli altri big in campo, ricordando che per la diretta degli Internazionali d’Italia 2024 siamo nella parte bassa del tabellone, avremo anche Stefanos Tsitsipas che affronta Cameron Norrie, giocatore che sulla terra perde parecchio del suo potenziale; e poi ancora Alex De Minaur in quello che sulla carta è il big match del giorno, perché l’australiano affronta Félix Auger-Aliassime che al Madrid Open ha raggiunto la finale. Holger Rune sfiderà Sebastian Baez e possiamo dire che rischi parecchio, per Hubert Hurkacz invece l’avversario nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2024 Roma sarà l’altro argentino Tomas Martin Etcheverry. Tra poco il responso dei campi al Foro Italico…











