Diretta Internazionali d’Italia 2024 Roma/ Nardi Rune streaming video tv: ancora 2° turno (oggi 11 maggio)

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA: NARDI RUNE IN COPERTINA!

Pronti per un nuovo giorno in diretta dagli Internazionali d’Italia 2024 Roma, anche oggi sabato 11 maggio l’inizio dei match sarà alle ore 11.00 e la terra rossa del Foro Italico potrebbe riservarci come partita di spicco Nardi Rune, che scegliamo per la copertina del giorno perché ci offrirà la sfida tra un giovane tennista italiano in crescita, del quale tutti ricordiamo la vittoria contro Novak Djokovic appena un paio di mesi fa ad Indian Wells, con il suo coetaneo danese che però ha già raggiunto livelli altissimi, come confermano un Masters 1000 già in bacheca (Parigi-Bercy) e il best ranking al numero 4 del mondo nella scorsa estate.

Diretta Internazionali d’Italia 2024 Roma/ Paolini Sherif video streaming tv: Passaro ha vinto! (10 maggio)

La diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma ci fornisce quindi sempre spunti molto intriganti, anche se naturalmente sono stati duri colpi i ritiri di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, oltre a quello in corso d’opera di Lorenzo Musetti proprio ieri. Organizzatori e Federazione avrebbero certamente gradito giorni più tranquilli fuori dai campi, ma adesso le emozioni agonistiche stanno prendendo il sopravvento e certamente oggi proprio Nardi Rune sarà uno dei match più interessanti del secondo turno, fra l’azzurro Luca Nardi che giovedì sera ha battuto il tedesco Altmaier e il danese che invece esordisce dopo il bye al primo turno. Ma cosa altro ci riserverà oggi la sempre intensa diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma?

Diretta Internazionali d'Italia 2024 Roma/ Sonego Lajovic streaming video tv: bene Sara Errani! (9 maggio)

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Se non siete fra coloro che oggi potranno seguire dal vivo i match al Foro Italico, possiamo ricordare che la diretta tv degli Internazionali d’Italia 2024 Roma trova spazio anche in chiaro, dal momento che un match al giorno sarà garantito anche dalla Rai, con il canale di riferimento che sarà Rai 2 e la possibilità di seguire l’incontro selezionato naturalmente anche tramite sito o app di Rai Play, quindi in diretta streaming video per gli Internazionali d’Italia 2024 Roma.

In generale tuttavia il punto di riferimento resta la televisione satellitare tramite il canale dedicato Sky Sport Tennis (numero 203 del decoder), ma in caso di necessità anche su Sky Sport Uno (201) ed eventualmente altri canali paralleli, per una copertura totale di tutti gli avvenimenti al Foro Italico, anche grazie ai servizi per la diretta streaming video, che in questo caso sono evidentemente Sky Go e Now Tv.

Diretta Internazionali d'Italia 2024 Roma/ Video streaming tv: pioggia guastafeste! (8 maggio)

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA: SEGUIAMO ANCHE ARNALDI E NAPOLITANO

Rimanendo nel tabellone maschile, la diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma ci propone oggi anche altri due italiani, che hanno superato il primo turno e provano quindi a far proseguire ulteriormente la propria avventura nel torneo per noi più speciale, il Masters 1000 sulla terra rossa del Foro Italico. Matteo Arnaldi in verità se l’è vista brutta nella partita contro il francese Mayot, piegato solo al termine di una intensa battaglia che ha infine promosso il tennista italiano al secondo turno, dove Arnaldi deve affrontare la testa di serie numero 21, cioè il cileno Nicolas Jarry, in una partita difficile ma non impossibile.

Stefano Napolitano invece ha una grande occasione, perché capita raramente di giocare i primi due turni contro altrettanti lucky loser: al debutto ha sconfitto in due set lo statunitense Wolf, adesso deve vedersela contro il cinese Shang Juncheng e naturalmente le prospettive sono differenti rispetto al match che sarebbe stato per Napolitano contro una testa di serie. Se entrambi vincessero, nel terzo turno ci sarebbe il derby italiano, ma adesso naturalmente si deve solo pensare a quello che ci attenderà nelle prossime ore con la diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma…











© RIPRODUZIONE RISERVATA