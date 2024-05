Diretta Internazionali d’Italia 2024 Roma/ Streaming video tv: siamo al Foro Italico! (oggi 8 maggio)

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA: FINALMENTE AL FORO!

Finalmente la diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma: il grande appuntamento con il Masters 1000 di casa nostra, naturalmente al Foro Italico, scatta alle ore 11:00 di mercoledì 8 maggio. Sarà dunque un altro torneo sulla distanza di una settimana e mezza, come già nei due 1000 del Sunshine Double e il Madrid Open, chiuso con le vittorie di Andrey Rublev e Iga Swiatek: significa che, a parte nelle giornate in cui avremo tutti gli ottavi passando poi ai quarti, sarà garantito il giorno di pausa ad ogni singolo giocatore nel tabellone.

A tale proposito, purtroppo la diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma registra due assenze pesanti: innanzitutto quella di Jannik Sinner, che dopo il problema all’anca registrato a Madrid ha dovuto dare forfait anche nel Masters 1000 che lo avrebbe visto straordinario protagonista. Come lui, quasi come in una sorta di cammino parallelo, anche Carlos Alcaraz ha dovuto rinunciare al Foro Italico; tutti gli altri però ci saranno, a cominciare da Rafa Nadal che, presente grazie al ranking protetto, questo torneo lo ha vinto 10 volte ma qui cercherà soprattutto di prepararsi per il Roland Garros.

COME VEDERE GLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Anche la diretta tv degli Internazionali d’Italia 2024 Roma sarà affidata alla televisione satellitare, perché stiamo parlando di un torneo Masterd 1000 i cui diritti sono acquisiti da Sky Sport, che dunque proporrà i match su vari canali ma con preponderanza di Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 203 del decoder) con approfondimenti in studio sul secondo di questi canali. La grande novità legata agli Internazionali d’Italia 2024 Roma è che un match al giorno, sino alla finale femminile (o in alternativa una delle due di doppio) sarà fornito anche in chiaro dalla Rai; per quanto riguarda la diretta streaming video, come sempre i clienti del satellite potranno usufruire senza costi aggiuntivi dell’applicazione Sky Go, mentre sulla televisione di stato avrete la possibilità di visitare il sito di Rai Play o installare e attivare la relativa app sui vostri device.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA: COSA C’È DA SAPERE

Cosa c’è da sapere addentrandoci nella diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma? Anzitutto, finora la stagione sulla terra ha fatto registrare tre tornei importanti con tre diverse vittorie, parlando dei maschi: a Montecarlo Stefanos Tsitsipas ha ottenuto il suo terzo titolo nel Principato, a Barcellona (categoria 500) finalmente è arrivato il momento di Casper Ruud mentre a Madrid, tre giorni fa, Andrey Rublev è tornato a respirare grandi sensazioni con il successo su Félix Auger-Aliassime. È noto che la terra possa essere superficie di grandi sorprese: una c’era stata l’anno scorso, perché agli Internazionali d’Italia Roma aveva vinto Danill Medvedev che è tutto fuorchè un terraiolo.

Tra le donne invece si cerca l’erede di Elena Rybakina, che l’anno scorso si era presa il titolo al Foro Italico anche grazie al ritiro di Anhelina Kalinina dopo il primo set: la kazaka ha già fatto benissimo su questa superficie, vittoria a Stoccarda e poi semifinale a Madrid dove ha perso da Aryna Sabalenka, in rimonta, nel tie break del terzo set. Tuttavia la grande favorita negli Internazionali d’Italia 2024 Roma resta la numero 1 Iga Swiatek: back to back qui nel 2021 e 2022, e sabato il titolo del Madrid Open. Vada come vada, sarà un grande spettacolo…











