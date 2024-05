Diretta Internazionali d’Italia 2024 Roma/ Tsitsipas Jarry streaming video tv: gli ultimi quarti! (16 maggio)

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA: OGGI TSITSIPAS E HURKACZ!

Altra giornata di quarti di finale agli Internazionali d’Italia 2024 Roma: dalle ore 13:00 in avanti assisteremo alle ultime due partite di questo turno, nel torneo Masters 1000 al Foro Italico, che sono Tsitsipas Jarry e Hurkacz Paul, ma giovedì 16 maggio è anche la giornata dedicata alle semifinali femminili, visto che l’ultimo atto verrà disputato il sabato. Partiamo dai match Atp: troviamo qui uno dei grandi favoriti per la vittoria, Stefanos Tsitsipas che martedì ha lasciato appena tre game a un avversario tosto come Alex De Minaur e ha ritrovato la sua competitività sulla terra, che è acclarata e può portarlo in fondo a differenza di quanto accaduto a Madrid, dove comunque il rosso è diverso rispetto a qui.

Dettagli che possono fare la differenza, come quelli che hanno permesso a Nicolas Jarry di arrivare ai quarti: grande risultato per il cileno che è in forte crescita e sta ritrovando il suo miglior tennis, purtroppo Jarry è arrivato ai quarti eliminando anche il nostro Stefano Napolitano, che ha avuto le sue occasioni, e ora se la gode sapendo di non partire favorito contro Tsitsipas, ma anche che nella diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma potrebbe trovare un’altra giornata di grande livello e fare colpo. Scopriremo tutto tra poco, quando finalmente si tornerà in campo per vivere i match di giornata al Foro Italico.

COME VEDERE GLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Ricordiamo come già nei giorni passati che solo gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire integralmente la diretta tv degli Internazionali d’Italia 2024 Roma: il canale dedicato è Sky Sport Tennis, con ricchi approfondimenti da studio, lo trovate al numero 203 del vostro decoder e naturalmente i clienti avranno a disposizione anche il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivabile grazie all’applicazione Sky Go. Inoltre, prosegue l’appuntamento quotidiano con un match trasmesso sulla Rai; l’opzione sarà valida fino al sabato, giorno della finale femminile del torneo al Foro Italico.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Come già detto, l’altro quarto di finale nella diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma è forse il meno pronosticabile. Certamente Hubert Hurkacz è giocatore solido e valido e non è una sorpresa trovarlo a questo livello in un Masters 1000 – ricordando che ha già vinto a Miami – ma certamente il polacco non ha nella terra la sua superficie favorita e infatti ha dovuto penare per avere ragione di Sebastian Baez, che ha dovuto battere in rimonta regalandosi un bel risultato, e ora partendo favorito, almeno sulla carta, contro un Tommy Paul che certamente, come tanti giocatori statunitensi, rende molto di più sul cemento.

Il giocatore del New Jersey aveva avuto un grande 2023: semifinale agli Australian Open e a Toronto, dove aveva battuto ancora una volta Carlos Alcaraz che era numero 1 Atp, dodicesima posizione mondiale. Poi è calato, ma a Roma è riuscito a ritrovare sensazioni positive e la vittoria schiacciante su Daniil Medvedev certifica che, terra o non terra, Paul è un giocatore che quando in giornata può davvero prendersi lo scalpo di chiunque, anche se la carriera ci dice che fino a questo momento il problema è rimanere costante giorno dopo giorno. Tra poco comunque scopriremo davvero tutto sui match nella diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma, sperando che sia un grande giovedì.











