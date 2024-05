Diretta Internazionali d’Italia 2024 Roma/ Zverev Borges streaming video tv: gli ottavi! (14 maggio)

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA: GRANDE GIORNATA CON GLI OTTAVI!

Archiviato il grande lunedì con gli ottavi femminili, la diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma ci presenta per martedì 14 maggio, sempre iniziando alle ore 11:00, gli ottavi maschili: tutti e otto i match previsti nel tabellone si giocano oggi, secondo un calendario “unificato” per i Masters 1000 che si disputano sulla distanza di una settimana e mezzo, e infatti abbiamo visto questa formula cronologica a Indian Wells, Miami e Madrid. Purtroppo sarà questa la prima giornata senza italiani: ieri è caduto l’ultimo rimasto in corsa, Stefano Napolitano, sconfitto in tre set da Nicolas Jarry.

Si presentava come una missione complessa eppure il biellese ha comunque sfiorato il grande colpo, e può essere un rimpianto visto il tabellone per gli eventuali quarti; resta un ottimo torneo per lui come per Francesco Passaro e Luciano Darderi, azzurri in crescita al netto delle differenze di età e percorso; ora si procede con la diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma, l’assenza di italiani ovviamente non cancella le grandi emozioni che potremo vivere nel corso degli ultimi giorni del Masters 1000 al Foro Italico.

COME VEDERE GLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

La diretta tv degli Internazionali d’Italia 2024 Roma, ormai lo sappiamo, è riservata agli abbonati della televisione satellitare, innanzitutto sul canale dedicato Sky Sport Tennis – numero 203 del decoder – con tanti approfondimenti da studio nel corso della giornata, ma anche alcuni match che saranno trasmessi su Sky Sport Uno, che invece trovate al numero 201 del vostro bouquet. Va poi ricordato che tutti gli abbonati potranno seguire i match del Foro Italico anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi; in più, e lo ripetiamo dall’inizio del torneo, ogni giornata avremo un match degli Internazionali d’Italia 2024 Roma in chiaro, sulla Rai e dunque per tutti.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Certamente nella diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma dobbiamo concedere un po’ di spazio ad alcuni giocatori che partono con i favori del pronostico, o comunque sono da guardare con attenzione. Alexander Zverev, campione al Foro Italico sette anni fa, anche in virtù delle eliminazioni illustri resta uno dei grandi favoriti per il titolo Masters 1000 e ha un impegno sulla carta abbordabile, sfidando quel Nuno Borges che al terzo turno ha interrotto la bellissima corsa del nostro Francesco Passaro. Per Stefanos Tsitsipas, tre volte vincitore di Montecarlo e a suo agio sulla terra, l’ostacolo si chiama Alex De Minaur: previste scintille in questo match così come in quello tra Taylor Fritz e Grigor Dimitrov.

Il veterano bulgaro è tornato a disputare la finale di un 1000 lo scorso marzo a Miami, e proprio sulla terra si era rivelato al grande pubblico, lo statunitense ha fatto molti progressi su questa superficie e l’occasione di centrare i quarti degli Internazionali d’Italia 2024 Roma è sicuramente ghiotta. Lo è anche per Kharen Khachanov e Alejandro Tabilo: il cileno ha clamorosamente eliminato Novak Djokovic e oggi sfida il russo sapendo di avere una chance sulla terra, poi occhio a Tiago Monteiro che se la vede con Zhizhen Zhang, per entrambi i quarti degli Internazionali d’Italia 2024 Roma sarebbero un grande traguardo.











