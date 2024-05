Diretta Internazionali d’Italia 2024 Roma/ Zverev Darderi streaming video tv: il terzo turno (oggi 12 maggio)

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA: IN EVIDENZA ZVEREV DARDERI!

Siamo giunti alla domenica centrale oggi, 12 maggio, per la diretta dagli Internazionali d’Italia 2024 Roma, con appuntamento sempre a partire dalle ore 11.00 con Zverev Darderi che si prende la copertina, almeno in ottica italiana, fra le partite che potremo seguire nelle prossime ore per il nostro Masters 1000 di casa sulla terra rossa del Foro Italico, giunto ormai al terzo turno. Luciano Darderi è un nome che abbiamo iniziato a conoscere meglio negli ultimi mesi: nato in Argentina ma poi cresciuto in Italia, a febbraio ha vinto il primo torneo della sua carriera, curiosamente proprio in Argentina (a Cordoba) e ha iniziato a scalare posizioni nel ranking, per cui adesso occupa il numero 54.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA/ Nardi Rune video streaming tv: vittoria di Medvedev! (11 maggio)

Il suo cammino finora è stato buono, ma la diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma gli fornisce oggi un avversario durissimo come il tedesco Alexander Zverev, che non ha bisogno di particolari presentazioni essendo ormai da anni uno dei big del circuito, tra le altre cose campione olimpico in carica e già vincitore a Roma nel 2017, quando si prese la grande soddisfazione di battere un certo Novak Djokovic nella finale al Foro Italico. Darderi dunque parte logicamente sfavorito ma non avrà nulla da perdere in un match che sicuramente attirerà la nostra attenzione, ma adesso cosa altro ci riserverà oggi la domenica in diretta dagli Internazionali d’Italia 2024 Roma…

Diretta Internazionali d’Italia 2024 Roma/ Paolini Sherif video streaming tv: Passaro ha vinto! (10 maggio)

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE

Magari alla domenica aumentano le possibilità di andare al Foro Italico a seguire dal vivo gli incontri, ma per il grande pubblico il punto di riferimento per la diretta tv degli Internazionali d’Italia 2024 Roma resta la televisione satellitare tramite il canale dedicato Sky Sport Tennis (numero 203 del decoder), ma anche Sky Sport Uno (201) ed eventualmente altri canali in caso di necessità, per una copertura totale di tutti gli avvenimenti al Foro Italico, anche grazie ai servizi per la diretta streaming video, cioè Sky Go e Now Tv.

Diretta Internazionali d'Italia 2024 Roma/ Sonego Lajovic streaming video tv: bene Sara Errani! (9 maggio)

Se non siete abbonati, è giusto inoltre ricordare che gli Internazionali d’Italia 2024 Roma trovano quest’anno spazio anche in chiaro, dal momento che un match al giorno sarà garantito anche dalla Rai, con il canale di riferimento che sarà Rai 2 e inoltre tramite sito o app di Rai Play si potrà seguire anche in diretta streaming video la partita giornaliera selezionata per gli Internazionali d’Italia 2024 Roma.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA: FRANCESCO PASSARO SOGNA

Saranno due gli azzurri da seguire oggi nella diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma: l’altro è un nome meno noto al grande pubblico, come è inevitabile che sia per il numero 240 del mondo, cioè il classe 2001 perugino Francesco Passaro, che tuttavia si sta regalando un’avventura da sogno al Foro Italico, dal momento che prima si è qualificato per il tabellone principale e poi ha superato ben due turni battendo prima il francese Rinderknech e poi l’olandese Griekspoor, tra l’altro in entrambi i casi al tie-break del terzo set, dimostrando quindi tenuta fisica e ottima personalità nei momenti decisivi.

Il terzo turno di un Masters 1000 porta in dote punti pesantissimi per chi naviga oltre la duecentesima posizione in classifica, oggi l’appuntamento sarà contro il portoghese Nuno Borges, che è evidentemente favorito dall’alto della sua posizione numero 53, ma non è un ostacolo così impossibile come sarebbe potuto benissimo capitare in un terzo turno. Volendo sognare in grande, agli ottavi ci sarebbe il derby italiano dal momento che si incroceranno il vincitore di Zverev Darderi e quello di Passaro Borges, ma naturalmente prima si dovrà passare da quanto succederà oggi nella diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma…

© RIPRODUZIONE RISERVATA