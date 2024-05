Diretta Internazionali d’Italia 2024 Roma/ Zverev Fritz streaming video tv: ecco i quarti! (oggi 15 maggio)

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA: I PRIMI QUARTI MASCHILI!

La diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma ci presenta oggi, mercoledì 15 maggio, il via dei quarti di finale maschili: al Foro Italico è tempo di vedere le prime due partite di questo turno e siamo nella parte alta del tabellone. Dobbiamo però dire subito che oggi, con inizio alle ore 13:00, ci saranno anche gli ultimi due quarti femminili: in questo caso è la metà bassa del main draw, che ci propone Ostapenko Sabalenka come match di apertura della giornata e poi ancora Azarenka Collins, questa una sorta di sfida che potremmo definire classica e con una Danielle Collins pronta a prendersi altra gloria in un inizio di stagione da favola.

I due quarti maschili saranno invece Tabilo Zhang e Zverev Fritz: da una parte due grandi sorprese come Alejandro Tabilo, che si presenta ai quarti del Masters 1000 avendo anche battuto Novak Djokovic, e Zhizhen Zhang che sta vivendo una grande crescita in queste settimane. Dall’altra due solidissimi giocatori, Alexander Zverev già campione a Roma (sette anni fa) e in generale da parecchio tempo nel lotto dei migliori al mondo, e Taylor Fritz che la grande gloria l’aveva conquistata a Indian Wells, sulla terra non è del tutto a suo agio ma è comunque parecchio migliorato. Adesso aspettiamo che per la diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma si giochi, poi scopriremo ovviamente come andranno le cose…

COME VEDERE GLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

La diretta tv degli Internazionali d’Italia 2024 Roma, anche per quanto riguarda gli ultimi turni, è riservata agli abbonati della televisione satellitare, innanzitutto sul canale dedicato Sky Sport Tennis – numero 203 del decoder – con tanti approfondimenti da studio nel corso della giornata, ma anche alcuni match che saranno trasmessi su Sky Sport Uno, che invece trovate al numero 201 del vostro bouquet. Va poi ricordato che tutti gli abbonati potranno seguire i match del Foro Italico anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi; in più, fino a sabato sarà disponibile anche un singolo match sulla televisione di stato, sulla Rai dunque un appuntamento accessibile a tutti.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Grande attesa per la giornata odierna, dedicata alla diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma. Al Foro Italico siamo arrivati alle battute finali, per questo motivo è incredibilmente sorprendente trovare oggi in campo due giocatori come Tabilo e Zhang: se poi pensiamo che uno dei due sarà sicuramente in semifinale al Masters 1000 lo stupore aumenta, ma sia il cileno che il cinese si sono guadagnati tutto sul campo e ora ci credono, sapendo che anche un’eventuale finale potrebbe essere alla portata pur se, per arrivarci, bisognerebbe eventualmente avere ragione di un avversario che sarebbe superiore.

Tra Zverev e Fritz il grande favorito è il tedesco, che aumenta il suo valore giocando sulla terra rossa: per lui la sliding door è rappresentata da quella semifinale al Roland Garros due anni fa, quando stava mettendo sotto scacco Rafa Nadal ma poi si è gravemente infortunato. Avesse vinto quel giorno, probabilmente avrebbe festeggiato il primo Slam in carriera e di conseguenza il numero 1 Atp; è andata come è andata ma Zverev come detto è un giocatore che nei Masters 1000 può facilmente arrivare in fondo. Spesso gli è mancato il centesimo per fare l’euro, ma il bis agli Internazionali d’Italia Roma è davvero alla portata e quindi occhi su di lui, dovesse battere Fritz prenderebbe ancor più consapevolezza.











