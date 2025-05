DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: MATCH AL VIA!

Finalmente possiamo parlare ancora della diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma, prendono il via le partite di questo lunedì e noi abbiamo giustamente dato spazio agli italiani, ma oggi ci sono altre sfide di cartello come quella di Francisco Cerundolo contro Sebastian Ofner, il vincitore andrebbe a incrociare Jannik Sinner agli ottavi mentre il potenziale avversario per Matteo Berrettini sarebbe uno tra Jaume Munar e Sebastian Korda. Tra i big in campo anche Alex De Minaur, che dopo aver eliminato Luca Nardi se la vede con Hugo Dellien; e poi occhio a Tomas Machac che incrocia la racchetta con Tommy Paul, partendo forse favorito vista la superficie.

Nel torneo femminile agli Internazionali d’Italia 2025 Roma seguiamo con piacere la crescita di Naomi Osaka, ex numero 1 e quattro volte campionessa Slam: la giapponese ha vinto una bella battaglia in rimonta contro Marie Bouzkova ed è agli ottavi dove affronta Peyton Stearns, assolutamente da non sottovalutare avendo battuto Madison Keys, vincitrice degli ultimi Australian Open e che qui al Foro Italico ha già giocato una finale. A proposito: dopo il colpo su Iga Swiatek, Danielle Collins affronta Elina Svitolina che a Roma ha due titoli consecutivi nel 2017 e 2018, entrambi con successo su Simona Halep in finale. Ora tutti comodi, perché siamo davvero pronti a vivere insieme la diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv degli Internazionali d’Italia 2025 Roma viene garantita da Sky Sport e SuperTennis, sempre con il match delle ore 19:00 in chiaro su Rai Due; per la diretta streaming video quindi gli appuntamenti sono su Rai Play in chiaro e poi ancora su Sky Go, Now Tv e SuperTenniX.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025: BERRETTINI CI CREDE!

Siamo arrivati al terzo turno nella diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma: la giornata di lunedì 12 maggio al Foro Italico ci presenta tre italiani che rappresentano anche una bella speranza di arrivare in fondo al torneo Masters 1000. Di Jannik Sinner parliamo a parte; nel tabellone maschile torna a giocare anche Matteo Berrettini, che all’esordio pur penando più del dovuto contro Jacob Fearnley ha destato buone sensazioni, tenendo conto del fatto che sulla terra non riesce a esprimere il suo potenziale massimo e che è arrivato agli Internazionali d’Italia 2025 Roma in condizioni non perfette, tanto che si è ritirato dal doppio ed è stato in forse anche per il singolare.

Adesso però Berrettini sembra stare bene; lo valuteremo anche oggi quando incrocerà la racchetta con un avversario temibilissimo, quel Casper Ruud che al secondo turno ha vinto una bella battaglia contro Alexander Bublik e ha ripreso un po’ di confidenza mettendo in bacheca il Madrid Open, vale a dire i primo Masters 1000 che ha inseguito fino ai 26 anni, Per Berrettini sarà una sfida tostissima, dunque sarà interessante scoprire se il romano riuscirà ad arrivare agli ottavi di finale del torneo di casa e dunque mettiamoci comodi, perché questa sarà solo una delle tante emozioni che oggi ci regalerà, nuovamente, la diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: PAOLINI NEGLI OTTAVI

Manca sempre meno alla diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma, e dopo aver parlato di Berrettini bisogna spostare l’attenzione anche su Jasmine Paolini. Fino a questo momento la lucchese ha avuto impegni agevoli al Foro Italico: ha affrontato Lulu Sun all’esordio e poi si è trovata di fronte la sempre temibile Ons Jabeur, che però a causa degli infortuni è calata parecchio rispetto a qualche anno fa. In ogni caso la Paolini non ha ancora perso un set, e ora va a caccia dei quarti di finale: la sua avversaria è Jelena Ostapenko, che ormai otto anni fa (quando la lettone ne aveva 20) ha sorprendentemente vinto il Roland Garros.

Da allora la Ostapenko non ha più raggiunto quei livelli ma attenzione, in qualche modo è comunque riuscita a costruire una solida carriera e sulla terra potrebbe sempre riuscire a mettere in difficoltà la nostra Jasmine, che comunque parte favorita. In questa parte del tabellone, nella diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma, c’è poi un’occasione in più: infatti la campionessa in carica Iga Swiatek, sulla carta numero 1 sulla terra, non è riuscita a rialzarsi da un periodo davvero poco proficuo ed è stata eliminata da Danielle Collins, il che rappresenta un’occasione in più per tutte le pretendenti al Masters 1000. Vedremo cosa succederà sui campi del Foro Italico…