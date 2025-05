DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: ALTRA GIORNATA RICCA!

Per la diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma si torna in campo giovedì 8 maggio: vivremo dalle ore 11:00 gli altri match del primo turno al Foro Italico, sono i giorni del grande appuntamento con il torneo Masters 1000 di casa nostra e, tra l’altro, sale l’attesa per il ritorno di Jannik Sinner dopo la squalifica, intanto abbiamo visto il numero 1 Atp impegnato nel suo primo allenamento e abbiamo ascoltato le sue dichiarazioni in conferenza stampa. Lo aspettiamo, ma sarebbe riduttivo limitarsi al solo Sinner: la realtà è che, essendo al Foro Italico, la diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma ci consegna davvero tanti italiani e tra questi mettiamo oggi l’accento su Federico Cinà.

Come già detto, il teenager palermitano potrebbe incrociare proprio Sinner al primo turno e sarebbe una gran bella suggestione: Cinà è un predestinato o almeno così è stato presentato, di certo ha dato adito alle aspettative su di lui vincendo due match Atp a stretto giro di posta e adesso fa il suo esordio nel Masters 1000 di casa contro Mariano Navone, avversario certamente tosto soprattutto sulla terra. Da un giovane a un veterano: Fabio Fognini, che compirà 38 anni a giorni, potrebbe essere al suo ultimo torneo al Foro Italico e apre le danze contro il britannico Jacob Fearnley, che è già numero 57 del ranking Atp.

COME SEGUIRE LA DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv degli Internazionali d’Italia 2025 Roma sarà anche in chiaro, sia pure per un solo match alle ore 19:00 che andrà in onda su Rai Due e dunque Rai Play; la programmazione del torneo è in realtà sui canali di Sky Sport e SuperTennis – per le donne – con diretta streaming video disponibile tramite Sky Go o SuperTenniX.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: LE SPERANZE AZZURRE

È ricca la presenza di nostri tennisti nella diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma, perciò possiamo provare a fare una carrellata. Detto di Cinà e Fognini, il giovedì al Foro Italico ci consegna anche una bella e impegnativa sfida per Matteo Arnaldi, contro il veterano Roberto Bautista Agut; il giovane rampante Mattia Bellucci, che ha già dato la sensazione di poter crescere, affronterà un altro spagnolo come Pedro Martinez che abbiamo visto abbastanza in palla a Madrid, dunque attenzione perché non è affatto detto che il pronostico sia a favore dell’azzurro, che dovrà stare molto attento a gestire questo match.

Ci sarà anche un derby, quello tra Flavio Cobolli e Luca Nardi: qui potremmo dire parecchie cose. Il romano ha recentemente vinto il primo titolo Atp ma deve ancora confermare di poter fare il reale salto di qualità, in un quadro generale che comunque promette bene; del pesarese dobbiamo invece dire che si è un po’ perso per strada dopo l’incredibile e inattesa vittoria, lo scorso anno, contro Novak Djokovic a Indian Wells. In campo femminile la diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma, iniziata il giorno prima, è già arrivata al secondo turno: Lucia Bronzetti ha esordito bene ma ora l’asticella si alza con la sfida a Karolina Muchova, per Jasmine Paolini invece esordio contro Lulu Sun, che oggi rappresenta la Nuova Zelanda ma in passato ha giocato per la Svizzera, Paese in cui si è trasferita da neonata.