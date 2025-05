DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: ALCARAZ BATTE DRAPER

Carlos Alcaraz si prende la semifinale degli Internazionali d’Italia 2025 Roma con grande autorità: lo spagnolo ha appena battuto Jack Draper con il risultato di 6-4 6-4, una vittoria tutt’altro che scontata contro un avversario che in questa stagione ha fatto un bellissimo salto in avanti e ha vinto Indian Wells per poi arrivare in finale a Madrid, dimostrando dunque di poter essere competitivo anche sulla terra. Alcaraz però quando sta bene ed è concentrato ha pochissimi rivali su questa superficie, forse nessuno: del tutto determinato a lasciarsi alle spalle un periodo poco brillante (nel quale comunque ha vinto il titolo a Montecarlo), vola in semifinale agli Internazionali d’Italia 2025 Roma.

Il suo avversario come abbiamo già detto uscirà dalla sfida, che attendiamo con grande trepidazione, tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev; intanto il programma dei singolari si prende una pausa e tornerà alle ore 19:00, sempre ovviamente sul campo centrale, per l’ultimo quarto femminile tra la numero 1 Aryna Sabalenka e Qinwen Zheng. A seguire ci sarà appunto il match di Musetti: sarà un’altra grande serata per la diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma, sperando di portare un nostro rappresentante in semifinale e in attesa di Jannik Sinner, che giocherà per l’appunto domani al Foro Italico. (agg. di Claudio Franceschini)

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: RUUD PRENOTA SINNER

Sarà Casper Ruud a sfidare Jannik Sinner, questo ci ha detto la diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma: il norvegese prosegue nel suo buon momento, oggi era favorito ma bisogna anche dire che di recente gli abbiamo visto perdere match anche più abbordabili di quello contro Jaume Munar. Ruud invece ha tenuto fede alla sua competitività, sulla terra può giocare più che bene ed è quello che ha fatto oggi, rifilando un perentorio 6-3 6-4 al tennista spagnolo. Dunque domani avremo Sinner contro Ruud: si alza ulteriormente l’asticella per il numero 1 Atp ma vedremo se Jannik sarà in grado di prendersi la semifinale al Foro Italico.

Sta facendo bene anche Carlos Alcaraz, impegnato in tutt’altro tipo di partita contro Jack Draper: potremmo definirla una sfida tra titani, il britannico è avversario credibilissimo per un Alcaraz che tuttavia è riuscito a vincere il primo set con il punteggio di 6-4 e ora sta impattando nel secondo, il risultato è 3-2 in favore di Draper ma con il servizio per lo spagnolo. Siamo davvero ansiosi di scoprire chi andrà in semifinale agli Internazionali d’Italia 2025, ricordando che questa sfida ci darà il potenziale avversario di Lorenzo Musetti che in serata cerca l’impresa contro Alexander Zverev. (agg. di Claudio Franceschini)

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: COCO GAUFF IN SEMIFINALE!

Agli Internazionali d’Italia 2025 Roma abbiamo il nome della prima semifinalista: parliamo naturalmente del torneo femminile e il nome è quello di Coco Gauff, che dopo un’ora e tre quarti ha battuto Mirra Andreeva. Per la giovane russa sfuma il sogno di vincere il secondo Masters 1000 dopo aver sbancato Indian Wells e ancora una volta, come era già accaduto a Madrid, a frenarne la corsa è stata la statunitense del 2004 che, nonostante abbia solo 21 anni, gioca già come una veterana e oggi si è presa la vittoria con il risultato di 6-4 7-6, evitando per il rotto della cuffia di giocare un delicatissimo terzo set.

Dunque Gauff batte ancora Andreeva: alla Caja Magica in semifinale, al Foro Italico ai quarti ma il risultato non cambia, avanza sempre lei e anche stavolta, come già a Madrid, la sua prossima avversaria potrebbe essere Aryna Sabalenka che in serata scenderà in campo per affrontare Qinwen Zheng. Intanto la diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma prosegue con l’ultimo ottavo di finale maschile, quello rimasto indietro da ieri e che ci dirà quale sarà il prossimo rivale di Jannik Sinner: come già detto si affrontano Jaume Munar e Casper Ruud, ricordando che il norvegese è campione in carica del Madrid Open e nel turno precedente ha approfittato del ritiro tra le lacrime del nostro Matteo Berrettini. Oggi è lui il favorito e non di poco, ma staremo a vedere… (agg. di Claudio Franceschini)

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: SUBITO GAUFF ANDREEVA!

La diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma prende il via con la splendida Gauff Andreeva: in un match del genere sarebbe facile considerare Coco Gauff come veterana, la statunitense ha tre anni più di Mirra Andreeva ma lei stessa ne ha compiuti 21 da due mesi, dunque si tratta di un incrocio tra due giovanissime che potrebbero dominare il circuito negli anni a venire. Se la Gauff si è già tolta la soddisfazione di vincere uno Slam, e da lunedì sarà anche la nuova numero 2 del ranking Wta, la Andreeva ha fatto lo straordinario salto di qualità ultimamente, entrando nella Top Ten e soprattutto conquistando il prestigioso Masters 1000 di Indian Wells. Questo era il quarto di finale “proiettato” dal ranking e ci siamo arrivati secondo pronostico, adesso è davvero difficile stabilire chi vincerà.

Nel frattempo va ricordato che a seguire al Foro Italico avremo il match tra Jaume Munar e Casper Ruud, che a causa della pioggia non si è giocato ieri: bisognerà seguirlo con attenzione perché da qui uscirà l’avversario di Jannik Sinner nei quarti di finale, in programma domani. Andiamo dunque a vivere questa intensa giornata di mercoledì per il Masters 1000 di casa nostra, Gauff Andreeva si gioca a due settimane dal 7-5 6-1 con cui la statunitense si era imposta nei quarti del Madrid Open, agli Internazionali d’Italia 2025 le cose andranno diversamente? Parola al campo per scoprirlo, il primo match del giorno al Foro Italico sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: SHOW CON I QUARTI!

Con la diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma entriamo finalmente nella parte più calda del torneo Masters 1000 che si sta giocando al Foro Italico: mercoledì 14 maggio è una giornata assolutamente importante che, bisogna ricordarlo, prende il via alle ore 13:00 e propone quattro match sul campo centrale. Avremo anche il nostro Lorenzo Musetti, di cui parliamo a parte, alla ricerca della terza semifinale consecutiva in un Masters 1000; l’altra sfida, ovvero quella che fornirà il suo potenziale avversario il venerdì, si gioca invece non prima delle ore 15:00 ed è quella, scintillante, tra Jack Draper e Carlos Alcaraz, che penderebbe dalla parte dello spagnolo ma in realtà non è così scontata.

Prima di parlarne, possiamo completare il quadro sulla diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma e dire che oggi ci saranno anche le prime due semifinali femminili, quelle per la parte alta del tabellone: la numero 1 Aryna Sabalenka se la vede con una Qinwen Zheng che aveva già battuto nella semifinale degli Australian Open e che almeno in questi giorni sembra tornata su quei livelli, dopo un periodo poco brillante, bellissimo invece il match tra Coco Gauff e Mirra Andreeva con la russa ormai arrivata ad uno status per cui si può giocare i grandi titoli in maniera costante. Non resta che scoprire come andranno le cose sui campi del Foro Italico…

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: GLI ITALIANI OSSERVANO

Nella diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma quindi gli italiani osservano: lo fa Jasmine Paolini che domani avrà la grande occasione di centrare la finale (ma la lucchese intanto affronta il doppio con Sara Errani, e le due difendono il titolo), idealmente lo fa anche Musetti che sarà impegnato questa sera, sapendo già con quale avversario si dovrebbe incrociare in semifinale. Come detto Draper Alcaraz è un match interessantissimo: lo spagnolo si è preso il titolo a Montecarlo ma poi ha dovuto dare forfait a Madrid, sulla terra resta il favorito numero 1 ma Draper ha raggiunto un livello straordinario, vincendo a Indian Wells e poi centrando anche la finale alla Caja Magica.

A proposito: in Florida era stato proprio il britannico a battere Alcaraz, in quel caso in semifinale e in un match che sostanzialmente aveva certificato il suo reale status, ma oggi al Foro Italico la superficie cambia e dunque potrebbe modificare anche gli scenari che vedremo in campo. Di sicuro si tratterà di un quarto di finale di lusso, Musetti intanto vuole giocare il ruolo del guastafeste nella parte bassa del tabellone e sogna una finale contro Jannik Sinner davanti a un pubblico che sarebbe inevitabilmente in visibilio per i due italiani…