DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: TOMMY PAUL IN SEMIFINALE

Tommy Paul vola in semifinale agli Internazionali d’Italia 2025 Roma: è lo statunitense a vincere il braccio di ferro contro Hubert Hurkacz, sfida tra due pesi massimi che sul campo centrale è durata due ore e ha dato ragione a un Paul capace di vincere con il risultato di 7-6 6-3. Decisivo il primo set, nel quale per due volte Paul ha avuto un break di vantaggio e per due volte se lo è fatto recuperare immediatamente; Hurkacz però non ha saputo sfruttare l’occasione e così il parziale è terminato al tie break, dove lo statunitense si è imposto con il risultato di 7-4 prendendo ancor più fiducia in vista del secondo set, dove il copione è stato simile.

Diretta/ Paolini Stearns (risultato 1-0) streaming video tv: 7-5, grande rimonta di Jasmine! (15 maggio 2025)

Qui Paul è volato subito sul 2-0, ma questa volta ha portato il vantaggio sino al game che lo ha visto servire per il match: Hurkacz gli ha cancellato due opportunità per chiudere, ma la terza è stata quella buona. Tommy Paul potrebbe essere dunque l’avversario di Jannik Sinner nella semifinale del Foro Italico, ma ora la diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma prosegue con Jasmine Paolini che, sempre in semifinale, se la vede con la sorprendente Peyton Stearns per un posto nella finale del Masters 1000 di casa. Ricordiamo poi che non prima delle ore 19:00 giocherà Jannik Sinner contro Casper Ruud, poi la seconda semifinale femminile sarà tra Qinwen Zheng e Coco Gauff. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Musetti Zverev (risultato finale 2-0) Rai 2 streaming video: colpo Azzurro! (14 maggio)

COME SEGUIRE LA DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA IN STREAMING VIDEO TV

Questi match per la diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma sono riservati agli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguirli anche in diretta streaming video su Sky Go (in alternativa c’è anche Now Tv, sempre in abbonamento).

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: SI COMINCIA!

Eccoci, pronti a vivere Hurkacz Paul che inaugura la diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma per oggi. Scherzi del tabellone, anche l’anno scorso i due si erano affrontati ai quarti di finale al Foro Italico: ne era venuto fuori un match bellissimo con vittoria di Tommy Paul per 7-5 3-6 6-3, ma poi in semifinale lo statunitense si era dovuto fermare di fronte al sorprendente cileno Nicolas Jarry. In generale lo statunitense comanda 2-1 nel bilancio, avendo vinto anche nel terzo turno di Indian Wells due anni fa; l’unica vittoria di Hubert Hurkacz risale addirittura al 2021 al Masters 1000 di Parigi-Bercy, dunque campo indoor, ed è l’unica sfida tra i due chiusa in due set (7-5 7-6).

Diretta Internazionali d'Italia 2025 Roma/ Streaming video tv: Carlos Alcaraz è in semifinale! (14 maggio)

Per quanto riguarda invece la semifinale femminile, sarà la terza sfida tra Qinwen Zheng e Coco Gauff e finora ha sempre vinto la statunitense: anche qui, in maniera davvero curiosa, le due si erano affrontate agli Internazionali d’Italia Roma un anno fa ma ai quarti, la Gauff si era imposta per 7-6 6-1 per poi andare a perdere la finale contro Iga Swiatek. L’altra sfida è sempre del 2024, a novembre, per le Wta Finals di Riyadh: qui la Zheng si era presa il primo set ma poi aveva comunque perso con il punteggio di 3-6 6-4 7-6. Adesso è arrivato il momento di dare spazio ai campi a cominciare appunto da Hurkacz Paul, la diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: VERSO LE FINALI!

Grande giornata con la diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma, giovedì 15 maggio si va in campo al Foro Italico dalle ore 13:00 e bisogna necessariamente sottolineare che oggi avremo Jannik Sinner e Jasmine Paolini impegnati nelle loro partite, avranno uno spazio dedicato ma bisogna partire dal fatto che il numero 1 Atp può raggiungere in semifinale lo straordinario Lorenzo Musetti mentre la lucchese ha la possibilità di prendersi la finale nel Masters 1000 di casa. Restano due match, di cui parliamo qui: il programma odierno sul campo centrale si apre con Hurkacz Paul, uno dei quarti di finale nel tabellone maschile per la diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma.

È una sfida davvero intrigante: possiamo dire che nessuno dei due abbia nella terra rossa la sua superficie favorita, e sicuramente Hubert Hurkacz non è riuscito a fare quel passo avanti che tutti si aspettavano dopo la vittoria al Miami Open (ormai due anni fa) ma intanto al Foro Italico è riuscito a battere il lanciatissimo Jakub Mensik ed è una vittoria di assoluto valore, mentre per quanto riguarda Tommy Paul lo statunitense è riuscito a entrare nella Top Ten del ranking grazie alla costanza dei risultati soprattutto dello scorso anno, e ora punta a vincere quello che sarebbe il primo Masters 1000 in carriera. Dunque un quarto di finale tutto da vivere…

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: I POSSIBILI INCROCI

La diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma è importante anche perché dalle partite di cui stiamo parlando usciranno i potenziali avversari di Jannik Sinner e Jasmine Paolini. L’altoatesino dunque potrebbe vendicare il ko nella finale dell’Hard Rock Stadium qualora dovesse pescare Hurkacz; per la Paolini invece ci sarebbe, forse per la prima volta, la possibilità di giocare una finale da favorita anche se in teoria potrebbe essere così solo in caso di vittoria di Qinwen Zheng. La cinese mercoledì ha fatto un colpo enorme: è riuscita a eliminare la numero 1 Aryna Sabalenka che sembrava non avere rivali, e ora giustamente gode di credito extra nella sua semifinale.

Tornata almeno in questi giorni sui livelli che le avevano permesso di raggiungere la finale degli Australian Open, la cinese affronta Coco Gauff che a detta di quasi tutti ha la strada spianata verso la finale: fortissima sulla terra – ha già giocato la finale al Roland Garros – quando è in condizione ha ben poche rivali come ha imparato anche Mirra Andreeva, che forse partiva con qualcosina in più nel pronostico ma è stata battuta in due set. Scopriremo presto cosa succederà nella diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma, ricordando che la seconda semifinale Wta chiuderà il programma del giorno dopo la sfida di Sinner conto Casper Ruud.