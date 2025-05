DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: LORENZO MUSETTI IN COPERTINA

Lorenzo Musetti sarà certamente l’uomo più atteso oggi, domenica 11 maggio, nella diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma, almeno in ottica italiana. Le partite sulla terra rossa del Foro Italico avranno inizio come di consueto alle ore 11.00 e Musetti Nakashima sarà naturalmente al centro dell’attenzione del pubblico di Roma, perché Lorenzo Musetti con i suoi risultati recenti è entrato nella top 10 del ranking mondiale Atp e non nasconde il sogno di vincere gli Internazionali d’Italia. Il cammino è iniziato bene, con una netta vittoria contro il finlandese Virtanen, ma adesso inizia a crescere il livello di difficoltà.

Il terzo turno della diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma ci proporrà infatti Musetti Nakashima, una sfida che vede Lorenzo favorito ma contro un rivale comunque ostico, la testa di serie numero 28 Brandon Nakashima. In tutta onestà, lo statunitense di origine nipponica non ha ancora mai vinto una partita a Roma in tutta la carriera: era sempre uscito al primo turno, quest’anno è al terzo ma grazie a un bye e un walkover, la speranza quindi è che la prima volta non arrivi oggi e che di conseguenza Lorenzo Musetti possa sbarcare alla seconda settimana della diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma…

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma in tv sarà anche oggi su Sky Sport per gli abbonati, più in chiaro su Rai Due un match selezionato; la diretta streaming video quindi è su Rai Play e più in generale Sky Go, Now Tv e SuperTenniX.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: FRANCESCO PASSARO PROVA A STUPIRE

Oggi avremo meno italiani da seguire nella diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma, oltre a Musetti spazio a Francesco Passaro ma ciò ci consente di dedicare maggiore attenzione all’eccellente cammino della wild-card classe 2001, che sta vivendo giorni da ricordare al Foro Italico. Al primo turno la vittoria in tre set contro il taiwanese Tseng Chun-hsin, poi soprattutto l’enorme gioia del successo in due set contro Grigor Dimitrov al secondo turno, che hanno spalancato a Passaro le porte del terzo turno nel Masters 1000 di casa.

Oggi in programma c’è quindi Passaro Khachanov, un altro match contro una testa di serie (il russo è numero 23) della diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma. Il pronostico gli sarà quindi ancora una volta sfavorevole, ma il Passaro visto contro Dimitrov potrebbe fare l’impresa anche contro Karen Khachanov. A quel punto, l’ostacolo successivo quasi certamente si chiamerebbe Carlos Alcaraz e sarebbe una bellissima storia da raccontare fra un paio di giorni…