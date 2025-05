DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: ESORDIO PER MUSETTI!

Per la diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma siamo arrivati alle partite che venerdì 9 maggio si giocano per il secondo turno: si aspetta ancora l’esordio di Jannik Sinner ma intanto restano in corsa altri italiani, e oggi avremo l’esordio di Lorenzo Musetti – i match iniziano alle ore 11:00 – che per la prima volta affronta un torneo da Top Ten del ranking Atp, status conquistato grazie alla semifinale di Madrid che ha fatto seguito alla finale di Montecarlo. Due match che Musetti ha perso, ma che comunque lo hanno lanciato: sulla terra il carrarese può fare grandi cose, e oggi al Foro Italico parte ampiamente favorito contro il finlandese Otto Virtanen, numero 130 della classifica.

Nel torneo maschile però ci sono altri protagonisti azzurri: missione semi-impossibile per Luciano Darderi, che deve fare i conti con Jack Draper che è un po’ l’uomo del momento, e ha dimostrato di poter fare malissimo anche sul rosso avendo raggiunto la finale del Madrid Open. Match complicatissimo anche per Francesco Passaro, che però potrà se non altro mettere un po’ di esperienza nel motore affrontando il veterano Grigor Dimitrov. Staremo a vedere, certamente la diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma porterà tante sorprese e temi intriganti e non vediamo l’ora che al Foro Italico si giochi.

COME SEGUIRE LA DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv degli Internazionali d’Italia 2025 Roma saremo principalmente sui canali di Sky Sport, ma in chiaro si potrà seguire su Rai Due un match alle ore 19:00; la diretta streaming video, oltre che da Rai Play, è garantita anche da Sky Go e SuperTenniX.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: ARRIVANO I BIG!

Ci apprestiamo a vivere la diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma: essendo il secondo turno, entrano in gioco anche i big e infatti abbiamo già citato Lorenzo Musetti, ma oggi avremo l’esordio anche di Alexander Zverev che questo Masters 1000 lo ha vinto due volte, e che si trova nella parte di tabellone di Carlos Alcaraz. Per il tedesco prima non troppo scontata contro Ugo Carabelli; gioca anche Stefanos Tsitsipas, uno dei migliori giocatori sulla terra e infatti tre volte vincitore a Montecarlo, qui però le condizioni sono diverse e il greco dovrà stare attento a non incappare nella trappola di Alexandre Muller, che abbiamo visto giocare molto bene al primo turno.

La grande attesa nella diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma è poi soprattutto per Carlos Alcaraz: lo spagnolo va a caccia del primo titolo al Foro Italico ma anche di una potenziale rincorsa a Sinner in termini di ranking Atp, per lui la prima in questo torneo sarà contro il serbo Dusan Lajovic. Tra gli altri match del giorno possiamo citare quello molto intrigante tra Cameron Norrie e Daniil Medvedev, entrambi in calo e per di più poco avvezzi alla terra: tutto sommato potrebbe venirne fuori una grande battaglia, non ci resta che lasciare la parola ai campi del Foro Italico per la diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma.