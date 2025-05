DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: SI VA IN CAMPO

Eccoci al via del sabato in compagnia della diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma: saranno ore molto intense con tanti azzurri in campo, dal punto di vista strettamente tecnico il match più interessante potrebbe essere Paolini Jabeur, anche perché in campo femminile siamo già al terzo turno e questa è una sfida fra due teste di serie. L’ultimo precedente è molto recente ma anche poco indicativo: vittoria di Jasmine Paolini nei sedicesimi di finale di Miami ma per ritiro di Ons Jabeur sul 4-3 per l’azzurra nel primo set.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA/ Luciano Darderi eliminato, Musetti e Passaro ok! (9 maggio)

Sulla terra rossa abbiamo invece una vittoria per parte: si impose la tunisina a Madrid nel 2022, vittoria di Paolini invece l’anno scorso a Stoccarda. Per Matteo Berrettini invece ecco finalmente il ritorno in campo al Foro Italico dopo il terzo turno del 2021: quattro anni dopo, il romano torna a giocare in casa, con i quarti di finale del 2020 che restano il suo migliore risultato nel Masters 1000 italiano. Insomma, un sabato ricchissimo e non solo per Jannik Sinner ci attende grazie alla diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA INTERNAZIONALI D'ITALIA 2025 ROMA/ Fognini Fearnley video streaming Rai 2: bella vittoria di Gigante!

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma in tv sarà garantita in maniera completa sui canali di Sky Sport, ma in chiaro si può seguire su Rai Due un match al giorno; la diretta streaming video, oltre che da Rai Play, è garantita anche da Sky Go e SuperTenniX.

ANCHE PAOLINI E BERRETTINI IN CAMPO OGGI

Oggi sabato 10 maggio per la diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma sarà fatalmente soprattutto il giorno del ritorno in campo di Jannik Sinner, qui però ci occupiamo di tutto il resto del programma e dobbiamo dire che, come sempre con inizio alle ore 11.00, ci sarà davvero tanto altro da vivere, anche in ottica italiana. I due nomi da spendere subito sono quelli di Jasmine Paolini e Matteo Berrettini. In campo femminile siamo già al terzo turno, la lucchese ha debuttato nel precedente battendo in due set la neozelandese Sun e ora è attesa ad un esame certamente più impegnativo contro la tunisina Ons Jabeur.

DIRETTA INTERNAZIONALI D'ITALIA 2025 ROMA/ Grant Ruzic video streaming tv: Sonego delude, già out! (7 maggio)

Paolini Jabeur sarà quindi uno dei piatti forti della diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma, anche perché purtroppo nel torneo femminile Jasime Paolini è già rimasta la nostra unica rappresentante, globalmente sono arrivate indicazioni negative ma speriamo che almeno la nostra punta di diamante possa regalarci grandi soddisfazioni al Foro Italico. C’è però grande attesa anche per il ritorno di Matteo Berrettini, che mancava dal torneo di casa addirittura dal 2021: dopo tre rinunce consecutive, il match di secondo turno Berrettini Fearnley segna quindi un graditissimo ritorno nella diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: ECCO GLI ALTRI ITALIANI

Emozione a parte, Matteo Berrettini dovrebbe essere certamente favorito oggi contro il tennista britannico nella diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma, anche se Jacob Fearnley ha impedito che il ritorno romano di Berrettini fosse in un derby contro Fabio Fognini, che avrebbe avuto ben altro sapore. Ci sono però ancora due azzurri per completare il discorso sugli italiani che vedremo in campo nelle prossime ore al Foro Italico. Il primo sarà Luca Nardi, che al debutto ha ribaltato il pronostico vincendo il derby contro il più quotato Flavio Cobolli.

Una grande gioia per Nardi, che però adesso deve affrontare un avversario davvero impegnativo come Alex De Minaur per proseguire la propria avventura nella diretta Internazionali d’Italia 2025. Infine il classe 2002 Matteo Gigante, che nel primo turno ha vinto una dura battaglia con due tie-break contro il francese Arthur Rinderknech guadagnandosi così l’incrocio con un talento emergente di eccellente livello come il ceco Jakub Menšík, già vincitore a Miami quest’anno.