DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: SI COMINCIA!

Si gioca finalmente per la diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma: un torneo che se vogliamo è sempre stato molto particolare, a cominciare dal fatto che nessun italiano lo vinca da ormai 49 anni (l’ultimo è stato Adriano Panatta) e che tra i giocatori che sono a zero titoli compaia anche Roger Federer, che ebbe la sua grande occasione nel 2003 (fu battuto in finale da Félix Mantilla) per poi perdere in tre occasioni all’ultimo atto, due contro Rafa Nadal e una contro Novak Djokovic. Nadal ovviamente è signore e padrone anche degli Internazionali d’Italia, vinti per la prima volta a nemmeno 19 anni e conquistati per un totale di 10 volte; lo segue Novak Djokovic, con ben sei titoli.

Certamente non sono mai mancate le sorprese, una di queste molto recente perché a perdere l’ultima finale contro Alexander Zverev, due volte campione a Roma, era stato Nicolas Jarry; fa piacere invece ricordare che il primo vincitore, nel 1930, è stato il leggendario Bill Tilden che sconfisse, lasciandogli appena 4 game in una finale al meglio dei tre set, l’allora campione di casa nostra Uberto de Morpurgo. Del resto lo statunitense è ancora oggi uno dei migliori giocatori di tutti i tempi, ma ora parliamo di attualità perché ci siamo davvero: la diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Diciamo subito che la diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma si sdoppia in tv: torneo maschile per gli abbonati di Sky Sport e femminile su SuperTennis – con diretta streaming video su Sky Go e SuperTennix – ma da citare che alle 19:00 di ogni giornata avremo un match in chiaro su Rai Due, e dunque anche su Rai Play.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: FINALMENTE AL FORO!

La diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma è arrivata: al Foro Italico è tempo di aprire le danze sul torneo di casa nostra, un appuntamento attesissimo non solo dagli italiani ma da tutto il mondo del tennis, vuoi per la sua location amata da tutti vuoi per il fatto che si tratti di un Masters 1000, dunque di un torneo importante che prosegue la stagione sulla terra rossa, che avrà il suo culmine nel Roland Garros e che intanto ha portato in dote i titoli di Carlos Alcaraz a Montecarlo (battendo Lorenzo Musetti in finale) e Casper Ruud a Madrid, quest’ultimo capace di infilare finalmente, dopo una lunga attesa, il primo Masters 1000 in bacheca.

Cosa aspettarci dunque dalla diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma? Tanto, oggettivamente, perché i temi di interesse ci sono tutti: uno purtroppo risiede nell’assenza di Novak Djokovic, che per la prima volta da quasi 20 anni non sarà al Foro Italico, un altro nelle condizioni di Carlos Alcaraz dopo il forfait a Madrid, anche perché lo spagnolo va a caccia del primo titolo qui, e poi ancora ovviamente tutti gli italiani che proveranno a sbancare il torneo di casa, dalle giovanissime wild card Tyra Grant e Federico Cinà alla possibile conferma di Musetti passando per quella che è la notizia migliore per tutti, vale a dire il ritorno di Jannik Sinner dopo il periodo di sospensione per doping.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: IL RITORNO DI SINNER

È certamente questa, nella diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma, la grande notizia per gli italiani, e naturalmente per il mondo del tennis: Jannik Sinner, fermato per il caso Clostebol che ormai conosciamo anche nei dettagli, finalmente ha scontato la sua squalifica che è terminata alla mezzanotte di lunedì 5 maggio, dunque l’altoatesino sin da quel giorno si è potuto allenare sui campi del Foro Italico ed è pronto a riprendere da dove aveva lasciato, vale a dire da un circuito Atp dominato, dal terzo Slam messo in bacheca agli Australian Open e dal numero 1 della classifica mondiale che sarà suo, almeno, fino all’inizio di giugno, completando così un anno da leader del movimento.

Che Sinner vedremo agli Internazionali d’Italia 2025 Roma lo scopriremo: per come ci ha abituato, anche questi mesi di inattività potrebbero non aver influito sul suo rendimento in campo o comunque averlo fatto meno rispetto a qualcun altro; di sicuro Jannik da numero 1 andrà inserito tra i grandi favoriti per il titolo Masters 1000, poi non ci stupiremo se non dovesse arrivare il successo anche perché la terra rossa non è la sua superficie favorita. Uno come lui però può davvero vincere in ogni condizione, e lo ha anche dimostrato: non ci resta allora che lasciare la parola ai campi del Foro Italico, e gustare i match del giorno qui a Roma…