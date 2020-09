Diretta Internazionali d’Italia Roma 2020/ Berrettini Ruud streaming video tv

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2020: IL GIORNO DI BERRETTINI!

Sabato da non perdere agli Internazionali d’Italia Roma 2020, perché il più importante torneo di tennis italiano è giunto ai quarti di finale e ci sarà ancora un azzurro protagonista al Foro Italico. Infatti scenderà in campo pure Matteo Berrettini, che dopo avere vinto negli ottavi il derby con Stefano Travaglia se la dovrà vedere con il norvegese Casper Ruud, il quale ieri ha ottenuto una vittoria di prestigio contro Marin Cilic e in precedenza aveva eliminato Lorenzo Sonego. Di conseguenza Berrettini cercherà anche di vendicare l’altro azzurro per proseguire ancora di più il proprio cammino in questi Internazionali d’Italia Roma 2020, dove il venerdì dedicato agli ottavi ci ha lasciato un po’ l’amaro in bocca. Dal 1979 non avevamo più quattro tennisti agli ottavi: il derby Berrettini Travaglia ovviamente imponeva che uno dei due avrebbe dovuto salutare il Foro Italico, purtroppo lo stesso destino è toccato anche a Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, la Next Gen italiana sicuramente è eccellente ma è ancora presto per vederli nei quarti di un Atp Masters 1000.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE GLI INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2020

Come abbiamo già visto nei giorni scorsi, la diretta tv degli Internazionali d’Italia Roma 2020 viene affidata a due diversi emittenti: il torneo maschile va in onda sui canali di Sky Sport e dunque è riservato agli abbonati, quello femminile è aperto a tutti sulla web-tv federale SuperTennis. In entrambi i casi sarà possibile assistere ai match del Foro Italico in diretta streaming video, o tramite l’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi, oppure visitando in maniera gratuita il sito www.supertennis.tv. Per statistiche e contenuti multimediali potrete invece consultare il portale ufficiale del torneo, all’indirizzo www.internazionalibnlditalia.com.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2020: RISULTATI E CONTESTO

La diretta degli Internazionali d’Italia Roma 2020 entra dunque sempre più nel vivo, come è normale che sia al livello dei quarti di finale – ricordiamo infatti che, essendo finito il torneo a ridosso degli Us Open, terminerà un giorno dopo e le finali dei due singolari saranno in programma lunedì. Ieri abbiamo visto Berrettini soffrire ma alla fine imporsi nel derby con Travaglia grazie a due tie-break, dimostrazione di un grande livello ormai raggiunto dal punto di vista mentale dal nostro migliore tennista nella classifica Atp, anche se questa non è la sua migliore versione dal punto di vista tecnico. Attenzione dunque a Ruud che sta facendo un buon percorso a Roma e guai a pensare già alla prospettiva di una possibile semifinale contro Novak Djokovic, che a sua volta ieri ha vinto un derby fra connazionali, vincendo in due set contro Filip Krajinovic, soffrendo non poco nel primo set (vinto 9-7 al tie-break) ma poi prendendo il largo nel secondo parziale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA