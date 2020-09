Diretta Internazionali d’Italia Roma 2020/ Streaming video tv, orario (15 settembre)

Si apre un’altra giornata agli Internazionali d’Italia 2020, con i match che iniziano alle ore 11:00 odierne: il torneo di tennis a Roma si gioca curiosamente sul finire dell’estate, martedì 15 settembre si torna sulla terra rossa del Foro Italico per un appuntamento classico e adorato dalla gran parte dei giocatori del circuito. Si sono appena conclusi gli Us Open, con le vittorie di Naomi Osaka e Dominic Thiem; due finali splendide e che resteranno impresse nella memoria per lungo tempo, ma adesso bisogna subito voltare pagina perché il lockdown ha compresso il calendario Atp e Wta, alla fine nella capitale italiana si riesce a giocare ma con un ritardo di quattro mesi rispetto al programma originale. Vedremo quello che succederà; naturalmente la grande speranza è che qualche tennista di casa nostra riesca a mettere le mani su un titolo che manca ormai da molto, ma la concorrenza è assolutamente agguerrita. Aspettando allora la diretta degli Internazionali d’Italia 2020 per un’altra giornata, vediamo in termini generici quello che potremmo aspettarci in campo al Foro Italico di Roma.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE GLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2020

La diretta tv degli Internazionali d’Italia 2020 come sappiamo è affidata a Sky Sport, e dunque i possessori di un abbonamento potranno seguire le partite di tennis da Roma anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Questo però riguarda solo il torneo Atp: le donne infatti sono una prerogativa di SuperTennis, web-tv federale al numero 64 del vostro telecomando (o al 224 di Sky) con diretta streaming video disponibile su www.supertennis.tv. Ricordiamo anche il sito uffciale del torneo all’indirizzo www.internazionalibnlditalia.com, per avere tutte le informazioni utili sull’appuntamento di Roma.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2020: IL CONTESTO

Agli Internazionali d’Italia 2020 si torna a giocare: il calendario modificato e rivisto dopo il lockdown ha purtroppo portato al forfait di tanti giocatori che avremmo volentieri visto all’opera. A Roma, oltre al già annunciato Roger Federer, non si sono presentati i due finalisti degli Us Open Dominic Thiem e Alexander Zverev: troppo immediato l’appuntamento per pensare di volare da New York alla capitale d’Italia qualche ora dopo aver disputato cinque set a un’intensità pazzesca, oltre al fatto che la transizione immediata tra cemento e terra non è mai ottimale per il fisico. Per lo stesso motivo non saranno presenti Naomi Osaka e Victoria Azarenka, che a Flushing Meadows si sono date battaglia nella finale femminile; con loro ha dato forfait anche Serena Williams, e spicca anche l’assenza (questa si sapeva) della numero 1 Ashleigh Barty, che dunque non si è ancora ripresentata in campo alla riapertura. Questo ovviamente ha creato un tabellone Atp interessantissimo, nel quale Matteo Berrettini e Fabio Fognini sono teste di serie, rispettivamente, numero 4 e numero 7 ma nei primi 10 troviamo anche Gael Monfils, Diego Schwartzman e il redivivo Stan Wawrinka. Arriviamo da uno Us Open che ci ha finalmente consegnato un campione Slam nato negli anni Novanta: agli Internazionali d’Italia 2020 dovremo aspettarci qualche altra sorpresa di questo tenore?



