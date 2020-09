Diretta Internazionali d’Italia Roma 2020/ Streaming video tv, orario match (tennis)

Lunedì 14 settembre scattano gli Internazionali d’Italia 2020: nello strano calendario del tennis, influenzato dalla pandemia da Coronavirus e che ha portato alla cancellazione di appuntamenti anche importanti, si gioca a Roma: Angelo Binaghi è stato di parola riuscendo a piazzare il torneo (un Masters 1000 per gli uomini) tra i preferiti dall’intero circuito, perché la location in questo caso fa la differenza. Dunque siamo nella capitale, al Foro Italico; per l’occasione torna anche qualche protagonista importante che aveva dato forfait agli Us Open, su tutti naturalmente Rafa Nadal. Anche qui come a New York c’è una bolla e i giocatori non saranno liberi di visitare la città; sulla terra rossa di Roma però le emozioni saranno sempre le stesse, e allora non resta che stare a vedere quello che succederà nella diretta degli Internazionali d’Italia 2020 per questa prima giornata di partite.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE GLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2020

La diretta tv degli Internazionali d’Italia 2020 è prevista su Sky Sport: saranno i canali della televisione satellitare, cui bisognerà essere abbonati, a trasmettere le partite dal Foro Italico di Roma. La prima giornata prevede dalle ore 11.00 alle 19.00 la sessione diurna Wta e dalle ore 19.00 alle 23.00 la sessione serale Atp e Wta. Naturalmente potrete seguire il torneo di tennis anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; il sito ufficiale www.internazionalibnlditalia.com fornirà invece le informazioni utili come le statistiche dei giocatori e i contenuti multimediali.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2020: IL CONTESTO

E’ certamente inusuale e strano che gli Internazionali d’Italia 2020 si giochino in settembre inoltrato; tuttavia come detto questo è un anno particolare ed è già positivo che l’appuntamento del Foro Italico non sia stato cancellato, visto che se ne era ventilata la forte possibilità. Se parliamo dei protagonisti, Rafa Nadal è tornato in corsa dopo aver saltato gli Us Open e chiaramente non si può non considerarlo il favorito d’obbligo, anche se è rimasto fermo per sette mesi e questo può contare rispetto a chi ha disputato lo Slam di Flushing Meadows e, prima ancora, il torneo di Cincinnati sugli stessi campi. Assente Roger Federer, gli altri ci sono tutti: Matteo Berrettini e Fabio Fognini guidano l’armata italiana ma questa volta è il sanremese ad avere più possibilità di fare strada nel tabellone, perché il romano – eliminato agli ottavi degli Us Open – con la terra rossa ha un rapporto ancora non straordinario. Tra le donne, i grandi nomi che non giocheranno gli Internazionali d’Italia 2020 saranno quelli di Ashleigh Barty – la numero 1 Wta – Serena Williams che ha dato forfait nella giornata di sabato e Aryna Sabalenka; presenti tutte le altre, e allora anche qui ci aspetta una grande settimana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA