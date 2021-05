Diretta Internazionali d’Italia Roma 2021/ Streaming video tv, orario (tennis)

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2021: SI INIZIA!

La diretta degli Internazionali d’Italia Roma 2021 entrerà nel vivo a partire da oggi, domenica 9 maggio: a Madrid si chiuderà soltanto oggi, ma nel frattempo si comincia a giocare anche al Foro Italico di Roma, che sarà il palcoscenico di tutte le stelle del tennis mondiale nella prossima settimana per il Masters 1000 maschile e il WTA 1000 femminile. Dunque già dalle ore 11.00 di oggi si potranno seguire i primi incontri degli Internazionali d’Italia 2021 a Roma, naturalmente per ora siamo ancora in una fase ibrida tra il completamento delle qualificazioni e le prime partite invece valide per il tabellone principale, naturalmente in questo caso per il primo turno.

Diretta/ Djokovic Schwartzman (7-5 6-3): Nole vince gli Internazionali d'Italia 2020!

L’attesa è graNdissima, perché questa edizione può segnare un parziale ritorno alla normalità: un graduale ritorno degli spettatori sarà naturalmente graditissimo a tutti, inoltre anche la data torna ad essere quella classica di maggio dopo lo slittamento a settembre dello scorso anno, quando si riuscì comunque a disputare gli Internazionali d’Italia a Roma, a differenza di molti altri tornei, con la vittoria di Novak Djokovic per quanto riguarda il torneo maschile (in finale successo sull’argentino Diego Schwartzman) e nel tabellone femminile invece l’affermazione della rumena Simona Halep, che in finale ebbe la meglio sulla ceca Karolina Pliskova.

Internazionali d'Italia via da Roma?/ Binaghi: "Stiamo valutando la possibilità"

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Possiamo ricordare che la diretta tv degli Internazionali d’Italia Roma 2021 sarà disponibile ogni giorno per quanto riguarda il torneo maschile sui canali di Sky Sport, ma la migliore partita giornaliera (a partire da domani) sarà trasmessa anche in chiaro per tutti da Mediaset, una prospettiva davvero allettante per gli appassionati di tennis. Per quanto riguarda il tabellone Wta, il torneo femminile è invece trasmesso sulla web-tv SuperTennis, disponibile in chiaro per tutti al numero 64 del telecomando. Di conseguenza la diretta streaming video degli Internazionali d’Italia Roma 2021 sarà garantita sia da Sky Go per i propri abbonati sia sul sito www.supertennis.tv rispettivamente per il torneo maschile e quello femminile, da domani pure su Mediaset Play per la migliore partita del giorno. Il sito ufficiale del torneo è invece all’indirizzo www.internazionalibnlditalia.com, e vi troverete tutte le informazioni utili del caso.

DIRETTA/ Halep Pliskova (6-0 2-1 ritiro): la rumena vince gli Internazionali d'Italia

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2021: IL CONTESTO

Siamo pronti dunque a vivere una lunga settimana di emozioni in diretta dagli Internazionali d’Italia Roma 2021, che adesso andiamo a presentare a grandi linee per capire che cosa potrà succedere sulla terra rossa del Foro Italico. Innanzitutto, annotiamo con piacere che ci sarà una entry list stellare in entrambi i tornei: per il singolare maschile saranno presenti a Roma 44 dei primi 45 giocatori (anche se l’assente sarà Roger Federer), mentre al torneo di singolare femminile sono iscritte tutte le prime 41 giocatrici al mondo nel ranking Wta. In copertina naturalmente ci saranno i due campioni uscenti, i già citati Novak Djokovic e Simona Halep, che cercheranno di difendere i rispettivi titoli conquistati meno di un anno fa, considerando che l’edizione 2020 degli Internazionali d’Italia a Roma si svolse eccezionalmente a settembre. Rafa Nadal invece ha vinto nove volte al Foro Italico, dunque cercherà di raggiungere la doppia cifra che sarebbe un’altra pagina da leggenda sulla sua amata terra rossa. I grandi rivali non mancheranno ed è bello ricordare che tra loro ci sarà la folta e agguerrita pattuglia italiana guidata da Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Fabio Fognini. Tra le donne invece è un momento poco felice per le azzurre, ma ricordiamo che a Roma ci saranno Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Elina Svitolina e naturalmente Serena Williams, giusto per fare qualche nome…



© RIPRODUZIONE RISERVATA