Diretta Internazionali d’Italia Roma 2022/ Streaming video tv, orario (tennis)

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2022: SI COMINCIA!

La diretta degli Internazionali d’Italia Roma 2022 entrerà nel vivo a partire da oggi, domenica 8 maggio: è il giorno della finale a Madrid, ma nel frattempo si comincia a giocare anche al Foro Italico di Roma, che sarà il palcoscenico di tutte le stelle del tennis mondiale nella prossima settimana per il Masters 1000 maschile e il WTA 1000 femminile, ultimo atto della grande primavera sulla terra rossa europea prima dell’apoteosi al Roland Garros. Dunque già dalle ore 11.00 di oggi si potranno seguire i primi incontri degli Internazionali d’Italia 2022 a Roma, naturalmente per ora siamo ancora in una fase ibrida tra il completamento delle qualificazioni e le prime partite invece valide per il tabellone principale, naturalmente in questo caso per il primo turno.

L’attesa è grandissima, anche se non arrivano buonissime notizie sul fronte dei tennisti italiani. Alla ormai scontata assenza di Matteo Berrettini si è aggiunta infatti anche quella dell’astro nascente Lorenzo Musetti, che si è fatto male proprio a Madrid. Le nostre speranze si concentrano quindi soprattutto su Jannik Sinner, il veterano Fabio Fognini e anche Lorenzo Sonego, che l’anno scorso era stato il migliore dei nostri agli Internazionali d’Italia a Roma, vinti infine da Rafa Nadal in una finale di lusso contro Novak Djokovic per quanto riguarda il torneo maschile, mentre nel tabellone femminile si impose la polacca Iga Swiatek, che in finale ebbe la meglio sulla ceca Karolina Pliskova.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Possiamo ricordare che la diretta tv degli Internazionali d’Italia Roma 2022 sarà disponibile ogni giorno per quanto riguarda il torneo maschile sui canali di Sky Sport, ma la migliore partita giornaliera (a partire da domani) sarà trasmessa anche in chiaro per tutti da Mediaset, una prospettiva davvero allettante per gli appassionati di tennis. Per quanto riguarda il tabellone Wta, il torneo femminile è invece trasmesso sulla web-tv SuperTennis, disponibile in chiaro per tutti al numero 64 del telecomando.

Di conseguenza la diretta streaming video degli Internazionali d’Italia Roma 2022 sarà garantita sia da Sky Go per i propri abbonati sia sul sito www.supertennis.tv rispettivamente per il torneo maschile e quello femminile, da domani pure su Mediaset Play per la migliore partita del giorno. Il sito ufficiale del torneo è invece all’indirizzo www.internazionalibnlditalia.com, e vi troverete tutte le informazioni utili del caso.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2022: IL CONTESTO

Siamo pronti dunque a vivere una lunga settimana di emozioni in diretta dagli Internazionali d’Italia Roma 2022, che adesso andiamo a presentare a grandi linee per capire che cosa potrà succedere sulla terra rossa del Foro Italico. Innanzitutto, annotiamo che ci saranno due grandi assenti fra le teste di serie maschili, come d’altronde ampiamente previsto: niente da fare per il nostro Matteo Berrettini e nemmeno per il russo Daniil Medvedev (oltre che per Roger Federer), ma non ci si potrà comunque annoiare con il numero 1 del Mondo Novak Djokovic, il re della terra rossa (e anche del Foro Italico) Rafa Nadal e tutte le altre stelle, come ad esempio Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas e ormai va citato anche Carlos Alcaraz.

Nel torneo di singolare femminile può essere più difficile sbilanciarsi in vista degli Internazionali d’Italia Roma 2022, ma questo si deve al fatto che tra le donne le gerarchie sono molto meno stabili. Le big ci sono comunque praticamente tutte, di fatto con l’unica eccezione dell’ucraina Elina Svitolina, che al Foro Italico vinse nel 2017 e nel 2018. Le migliori del ranking mondiale WTA sono comunque tutte iscritte e naturalmente la nostra speranza è che pure la pattuglia italiana guidata da Camila Giorgi possa farsi onore…











