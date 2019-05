DIRETTA/ Iran Italia (risultato 0-0) streaming video e tv: 1^ set, via! (volley)

DIRETTA IRAN ITALIA (0-0): SI GIOCA

Comincia la diretta di Iran Italia e tutto è pronto al taraflex di Jiangmen per il primo appuntamento della Nations League di volley maschile per la nostra nazionale, guidata sempre dal Commissario tecnico Gianlorenzo Blengini. Il banco di prova è quindi ben speciale, lo abbiamo ricordato prima. Se pure l’avversario non è certo tra i più temibili del tabellone, i nostri ragazzi di certo vorranno subito mettersi in mostra e soprattutto non perdere alcun punti che al termine delle prossime 5 settimane, saranno determinati per accedere alla tanto attesa Fase finale di Chicago. Siamo poi particolarmente impazienti di vedere all’opera la nostra nazionale dopo i due test match col Giappone, occorsi pochi giorni fa a Cagliari e dove gli azzurri, hanno trovato un successo e pure un KO al tie break. Siamo quindi in attesa di grandi risposte dalla nostra Italia e non ci resta quindi che dare la parola al campo ora: si gioca! (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IRAN ITALIA

La grande novità è che il canale Discovery ha acquistato i diritti per trasmettere in Italia in diretta tv le partite della nazionale maschile alla Nations league. Le sfide di questa settimana e quindi pure la diretta Iran Italia saranno visibili in diretta tv in chiaro sul canale NOVE e in pay per view su Sky al canale Eurosport. Garantita quindi anche la diretta streaming video degli incontri, rispettivamente sul portale http://www.nove.tv,e su Eurosport Player e Sky Go per gli abbonati al servizio. Altro principale punto di riferimento per seguire i ragazzi del ct Blengini saranno il sito Internet e i profili social ufficiali della nostra Federazione Italiana di Pallavolo.

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Iran Italia, in diretta dallo Sport Center Gym di Jiangmen in Cina, è la partita di volley maschile in programma oggi venerdi 31 maggio 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 10,00 secondo il fuso orario italiano. Atto prima per la nazionale del ct Blengini nella Nations league, il torneo targato Fivb che ha da poco tempo soppiantato la World League e che da oggi e per le prossime 5 settimane trascinerà gli azzurri in ogni angolo del pianeta, per confrontarsi con le nazionali più forti al mondo. Ecco quindi che la prima tappa per la nostra nazionale maschile di volley è in Cina e qui questa mattina fronteggerà la nazionale di volley maschile dell’Iran, guidata da Igor Kolakovic: già domani però gli azzurri saranno in campo contro la Germania di Giani e il giorno dopo ancora ecco i padroni di casa cinesi.

DIRETTA IRAN ITALIA: GLI AZZURRI

La diretta tra Iran e Italia sarà quindi il primo banco di prova ufficiale per la nostra nazionale di volley maschile, che pure nei giorni scorsi si è già fatta vedere in campo a Cagliari. Prima di partire per la Cina, infatti gli azzurri avevano disputato due amichevoli contro il Giappone, ultimi test per il ct per verificare le condizioni del pacchetto azzurro, oltre che per molti giovani di mettersi in luce e conquistarsi un posto nelle convocazioni della Nations league. Ecco quindi che terminato il periodo di preparazione Gianlorenzo Blengini ha fatto le sue valutazioni e per la prova di Jiangmen ha chiamato a sé 14 convocati, attuando un buon mix tra volti noti e meno noti. Oggi quindi come per tutta la settimana saranno a disposizione nello spogliatoio: Riccardo Sbertoli, Simone Giannelli, Giulio Pinali, Nicola Pesaresi, Daniele Lavia, Gabriele Nelli, Alberto Polo, Giacomo Raffaelli, Oreste Cavuto, Oleg Antonov, Roberto Russo, Fabio Balaso, Simone Anzani e Davide Candellaro. Staremo a vedere come questo gruppo si farà valere in terra cinese questa settimana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA