Diretta Iran Usa/ Streaming video Rai 1: i persiani per la storia! (Mondiali 2022)

DIRETTA IRAN USA: I PERSIANI SOGNANO!

Iran Usa, che è in diretta dallo stadio Al Thumama di Doha alle ore 20:00 di martedì 29 novembre, si gioca per la terza e ultima giornata nel gruppo B dei Mondiali 2022. Sognano i persiani: la clamorosa vittoria contro il Galles spinge infatti l’Iran vicino agli ottavi di finale, un traguardo che sarebbe storico e che verrebbe conquistato con la vittoria – ovviamente – ma tecnicamente anche con un pareggio, qui però nella speranza che l’Inghilterra faccia il suo dovere e batta i Dragoni, altrimenti per la classifica avulsa i sei gol subiti dai tre leoni nella partita di esordio sarebbero decisivi in negativo e porterebbero l’eliminazione.

Gli Stati Uniti invece hanno molti meno calcoli da fare: essendo terzi in classifica con 2 punti, frutto dei pareggi contro Galles e Inghilterra, non devono fare altro che vincere per andare agli ottavi e proseguire la loro marcia, qualunque altro risultato ovviamente porterebbe a un’uscita di scena da un girone che tutto sommato non era poi così terribile. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Iran Usa; aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione circa le scelte che saranno operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni di un delicato spareggio per andare agli ottavi.

DIRETTA IRAN USA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Iran Usa viene fornita dalla televisione di stato: sappiamo bene infatti che i diritti per trasmettere le partite dei Mondiali 2022 sono stati acquistati dalla Rai, in questo caso l’appuntamento è su Rai Uno che naturalmente è disponibile anche in alta definizione. Come sempre poi l’emittente vi permetterà di seguire Iran Usa in questione anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: in questo caso basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installarne la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO IRAN USA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI IRAN USA

Tegola per Carlos Queiroz che nella diretta Iran Usa deve rinunciare all’esperienza di Jahanbakhsh: dunque si va per la conferma del 4-4-2 che ha battuto il Galles, anche se in mezzo al campo Cheshmi dovrebbe tornare titolare in luogo di Ezatolahi e fare reparto con Nourollahi, lasciando invece Gholizadeh a destra e Hajsafi a sinistra. Davanti il tandem composto da Azmoun e Taremi, mentre a protezione del portiere Hossein Hosseini giocheranno Pouraliganji e Majid Hosseini come centrali con Rezaeian e Mohammadi come terzini.

Dubbi per Gregg Berhalter: sarà 4-3-3 con gli Usa che dovrebbero confermare una difesa nella quale Dest e Robinson agiranno da terzini lasciando a Zimmerman e Ream la zona centrale davanti al portiere Turner. In mezzo abbiamo Aaronson che si gioca sempre il posto con Musah, mentre Tyler Adams e McKennie dovrebbero essere certi delle loro maglie; nel tridente offensivo Giovanni Reyna scalpita, nel caso Pulisic potrebbe andare a fare il centravanti tattico lasciando Timothy Weah sul versante destro del campo, in ballottaggio come centravanti ci sono Sargent e Haji Wright.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per la diretta Iran Usa, partita valida per il gruppo B dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale asiatica vi permetterebbe di guadagnare 3,90 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,35 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo degli Stati Uniti, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 2,00 volte la vostra giocata sulla partita.











