Diretta Irlanda del Nord Bulgaria/ Streaming video tv: siamo nel girone degli azzurri

DIRETTA IRLANDA DEL NORD BULGARIA: NEL GIRONE DELL’ITALIA

Irlanda del Nord Bulgaria, che è in diretta da Windsor Park a Belfast, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 31 marzo: terza giornata nel gruppo C delle qualificazioni Mondiali 2022, e partita interessante anche per l’Italia che ha già affrontato entrambe le nazionali. Gli azzurri hanno sempre vinto; l’Irlanda del Nord torna in campo dopo la sconfitta di Parma e il turno di riposo avuto domenica (questo infatti è un girone da cinque nazionali) con la speranza di iniziare davvero la sua marcia verso la fase finale in Qatar, alla portata anche se bisognerà sudare parecchio.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD BULGARIA/ Quote, Magennis sotto ai riflettori

Sembra in difficoltà invece la Bulgaria, che dopo essere stata schiantata dalla Svizzera (incassando tre gol nel primo quarto d’ora) ha perso anche in casa contro l’Italia: a 0 punti la situazione è già parecchio complessa e, per dirla tutta, questa nazionale non ha troppe speranze di fare il colpo grosso. Vedremo ad ogni modo quello che succederà nella diretta di Irlanda del Nord Bulgaria, intanto possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali iniziando dalle probabili formazioni.

DIRETTA IRLANDA DEL NORD BULGARIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Irlanda del Nord Bulgaria non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questo significa che per assistere alla partita delle qualificazioni Mondiali 2022 non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Potrete comunque accedere alle informazioni utili visitando senza costi il sito della federazione internazionale di calcio (www.fifa.com) trovandovi le notizie riguardanti le due nazionali in campo e le classifiche dei gironi delle qualificazioni alla fase finale in Qatar, ovviamente alla sezione specificamente dedicata.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD BULGARIA

Per Irlanda del Nord Bulgaria Ian Baraclough sceglie un 3-5-2: davanti al portiere Peacock-Farrell potrebbero giocare Cathcart, Jonny Evans e Ciaron Brown con due laterali, ovvero Kennedy e Dallas, pronti ad avanzare la loro posizione sul terreno di gioco e dare supporto a un centrocampo nel quale Saville sarebbe il riferimento per le due mezzali Corry Evans e McCann, infine nel reparto avanzato Magennis potrebbe fare coppia con uno tra Lafferty e Whyte. Yasen Petrov schiera la Bulgaria con un modulo sostanzialmente identico, anche se qui Cicinho e Tsvetanov badano maggiormente alla fase difensiva iniziando sulla linea dei centrali Antov, Bozhikov e Dimov. In porta andrà Plamen Iliev, in mezzo al campo invece Vitanov e Kostadinov con Chochev che sarà libero di avanzare la sua posizione andando a supportare i due attaccanti, che ancora una volta dovrebbero essere Delev e Galabinov (con il possibile inserimento di Atanas Iliev).

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Irlanda del Nord Bulgaria, dunque andiamo subito a vedere quali siano le quote che sono state previste dal bookmaker: il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,00 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 2,95 volte la puntata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, vale 4,25 volte l’importo che avrete investito con questo bookmaker.



