Diretta Irlanda del Nord Germania streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live nelle qualificazioni mondiali (13 ottobre 2025)

DIRETTA IRLANDA DEL NORD GERMANIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La tradizione è forse anche più ricca del previsto verso la diretta Irlanda del Nord Germania: ci sono infatti ben venti precedenti, ovviamente sono in netto vantaggio i tedeschi che infatti contano ben quattordici vittorie a fronte di due successi per l’Irlanda del Nord, infine ci sono anche quattro pareggi per completare il bilancio. Il dato più impressionante è tuttavia relativo al fatto che ormai da decenni c’è una striscia aperta di dieci vittorie consecutive per la Germania, che quindi in un lontano passato talvolta ha anche sofferto contro l’Irlanda del Nord, ma da quasi 30 anni conosce solamente la vittoria contro questa avversaria.

In questa striscia c’è anche un 6-1 il 19 novembre 2019, infine il 7 settembre scorso la partita d’andata era finita con una vittoria per 3-1 della Germania con i gol di Serge Gnabry, Nadiem Amiri e Florian Wirtz, mentre per gli ospiti segnò Isaac Price. Sarà senza storia anche oggi la diretta Irlanda del Nord Germania? Ce lo dirà il campo di Windsor Park! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IRLANDA DEL NORD GERMANIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Irlanda del Nord Germania in tv non dovrebbe essere disponibile, nemmeno in diretta streaming video, almeno come evento singolo, anche se su Sky Sport ci sarà una Diretta Gol.

DIRETTA IRLANDA DEL NORD GERMANIA: QUASI SPAREGGIO A BELFAST

Sarà una serata delicatissima al Windsor Park di Belfast: la diretta Irlanda del Nord Germania infatti ci terrà compagnia alle ore 20.45 oggi, lunedì 13 ottobre 2025, in un girone A che è ancora aperto a ogni possibile esito per le qualificazioni mondiali. Tre squadre su quattro di questo mini-gruppo sono a pari merito con 6 punti in classifica, frutto di due vittorie e una sconfitta nelle precedenti tre partite giocate, per cui gli equilibri sono fragili e tutto è ancora possibile, dalla qualificazione immediata ai playoff fino a restare con nulla in mano.

L’Irlanda del Nord ha vinto venerdì sera contro la Slovacchia che era la capolista solitaria a punteggio pieno, portando così alla nascita di questo anomalo trio. Ovviamente per i britannici il compito stasera sarà difficile, ma avranno la spinta del pubblico di casa per cercare l’impresa. Con un pareggio si potrebbe continuare a sognare, con una vittoria addirittura l’impresa sarebbe vicina.

La Germania invece sta ricostruendo la situazione dopo la sconfitta al debutto contro la Slovacchia. Abbiamo già assistito alla vittoria tedesca per 3-1 a campi invertiti nel mese di settembre, però ovviamente a Belfast tutto potrebbe essere più complicato per gli uomini del c.t. Julian Nagelsmann, che sono a un bivio.

Dopo la vittoria contro il Lussemburgo, un facile 4-0 casalingo, il terzo successo consecutivo avvicinerebbe di molto la Germania al viaggio oltre Oceano. Diversamente, potremmo ricordare la diretta Irlanda del Nord Germania come una partita che cambia la storia, nel bene o nel male a seconda dei punti di vista…

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD GERMANIA

Michael O’Neill arriva una bellissima vittoria e di conseguenza dovrebbe insistere con gli stessi protagonisti e con il medesimo modulo 3-5-2 nelle probabili formazioni per la diretta Irlanda del Nord Germania. Peacock-Farrell in porta; la retroguardia a tre con Ballard, McNair e Hume; a centrocampo sulla destra Bradley, poi Galbraith, Charles e McCann nel cuore della mediana britannica e Devenny esterno sinistro; infine l’attacco nord-irlandese dovrebbe vedere in campo stasera Reid e Price.

Anche Julian Nagelsmann dovrebbe confermare il modulo 4-2-3-1: il portiere Baumann avrà davanti a sé una difesa a quattro con Kimmich, Tah, Anton e Raum che dovrebbero essere i possibili titolari; a centrocampo indichiamo anche questa volta Pavlovic al fianco di Goretzka, sulla trequarti offensiva ci aspettiamo tanta qualità e fantasia con Gnabry, Wirtz e Adeyemi, infine potrebbe esserci la maglia dal via per il giovane attaccante tedesco Woltemade.

PRONOSTICO E QUOTE

Classifica equilibrata, fattore campo: dimenticate tutto questo, infatti il pronostico sulla diretta Irlanda del Nord Germania è a senso unico, almeno secondo l’agenzia Snai: il segno 2 è indicato a 1,30, mentre il pareggio varrebbe 5,50 volte la giocata e un successo casalingo dell’Irlanda del Nord è quotato a 8,50.