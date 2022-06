DIRETTA IRLANDA DEL NORD GRECIA/ Video streaming tv: nessun pareggio nei precedenti

DIRETTA IRLANDA DEL NORD GRECIA: I TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Irlanda del Nord Grecia, spendiamo qualche parola in più sulla storia di questa partita valida per la Lega C di Nations League e che vanta in totale sette precedenti. Il dato più curioso è che mancano completamente i pareggi, dal momento che scontato quattro vittorie per la Grecia e tre successi per l’Irlanda del Nord, che in compenso ha segnato un gol in più (10-9) perché le sue tre vittorie sono arrivate tutte con due gol di scarto, mentre la Grecia tre volte su quattro ha vinto con una sola rete di scarto.

DIRETTA REPUBBLICA CECA SVIZZERA/ Video streaming tv: sono 4 gli incroci passati

La storia di Irlanda del Nord Grecia comincia già nel 1961, in occasione delle qualificazioni ai Mondiali 1962, con una vittoria per parte in casa. La Grecia poi vinse una isolata amichevole nel 1988 ed entrambe le partite di qualificazione per gli Europei 2004 che d’altronde poi gli ellenici avrebbero clamorosamente vinto in Portogallo. Infine, ecco il riscatto dell’Irlanda del Nord che vinse entrambe le partite contro la Grecia nel girone di qualificazione per gli Europei 2016. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SLOVENIA SVEZIA/ Video streaming tv: ci sono appena due precedenti

DIRETTA IRLANDA DEL NORD GRECIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Irlanda del Nord Grecia non sarà garantita su canali televisivi italiani e non avremo nemmeno una diretta streaming video, di conseguenza il riferimento principale per avere notizie sarà il sito della Uefa nella sezione Nations League.

IRLANDA DEL NORD GRECIA

Irlanda del Nord Grecia, diretta dall’arbitro belga Erik Lambrechts naturalmente presso lo stadio Windsor Park di Belfast, si gioca con fischio d’inizio alle ore 20.45 di questa sera, giovedì 2 giugno, nel contesto della prima giornata di una nuova edizione della Nations League 2022-2023. La diretta di Irlanda del Nord Grecia sarà valida per il girone 2 della Lega C, dunque siamo nella penultima divisione su quattro della Nations League, in un gruppo che comprende anche Kosovo e Cipro per completare il quartetto.

Diretta/ Bulgaria Macedonia del Nord (risultato 1-0) streaming video tv: Despodov!

L’obiettivo per Irlanda del Nord e Grecia sarà quello di andare a caccia della promozione in Lega B, che soprattutto per la Grecia potrebbe essere un livello più consono alla propria storia calcistica. Attenzione però all’Irlanda del Nord, avversaria sempre ostica soprattutto in casa propria, come ha imparato anche l’Italia nelle sfortunate qualificazioni mondiali: due formazioni sicuramente di buon livello per la Lega C, vedremo che cosa sapranno offrirci nella diretta di Irlanda del Nord Grecia…

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD GRECIA

Alcuni accenni anche sulle probabili formazioni della diretta Irlanda del Nord Grecia. Il ct nordirlandese Ian Baraclough potrebbe schierare i suoi ragazzi secondo il modulo 3-4-2-1, con questi possibili undici titolari: Peacock-Farrell in porta, davanti lui in difesa Brown, Ballard e Cathcart; ecco poi i quattro centrocampisti McNair, Lane, Davis e McCann, infine nel reparto offensivo Whyte e Magennis sulla trequarti a sostegno di McGinn.

L’uruguaiano Gustavo Poyet, da quest’anno allenatore della Grecia, potrebbe invece rispondere con il seguente modulo 4-3-3: Vlachodimos in porta; davanti a lui difesa a quattro con Lyratzis, Mavropanos, Chatsidiakos e Tsimikas; a centrocampo il terzetto formato da Bakasetas, Siopis e Bouchalakis; infine il tridente d’attacco dove potrebbero trovare posto Douvikas, Pavlidis e Pelkas.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Irlanda del Nord Grecia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partono favoriti e il segno 2 è quotato a 2,40, mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,15 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse l’Irlanda del Nord.

© RIPRODUZIONE RISERVATA