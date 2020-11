Diretta Irlanda del Nord Slovacchia/ Streaming video tv: playoff qualificazioni Euro

DIRETTA IRLANDA DEL NORD SLOVACCHIA: PADRONI DI CASA LEGGERMENTE FAVORITI

Irlanda del Nord Slovacchia viene diretta dall’arbitro tedesco Felix Brych, alle ore 20:45 di giovedì 12 novembre: siamo alla finale playoff per le qualificazioni agli Europei 2020 (meglio 2021, visto lo slittamento) ed è una gara secca. Viene disputata al Windsor Park di Belfast esclusivamente per il sorteggio: le due nazionali in campo questa sera hanno già superato una semifinale, il colpo lo hanno fatto i britannici che sono andati a vincere in Bosnia (ai rigori) e ora potrebbero disputare la seconda fase finale consecutiva del torneo continentale. Successo dagli 11 metri anche per la Slovacchia che ha superato l’Irlanda; dobbiamo dire che queste due federazioni hanno conosciuto tempi migliori, in Nations League (Lega B) sono entrambe ultime con 1 punto e dunque attraversano un periodo realmente complicato, ma grazie alla rivoluzione messa in atto dalla UEFA hanno la concreta possibilità di tornare in auge anche solo per un mese. Non ci resta che aspettare l’esito della diretta di Irlanda del Nord Slovacchia, intanto proviamo a fare una breve valutazione su quelli che saranno le scelte da parte dei due CT nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA IRLANDA DEL NORD SLOVACCHIA DEL NORD IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Irlanda del Nord Slovacchia non sarà trasmessa sui nostri canali, perché per le finali playoff delle qualificazioni agli Europei 2020 non ci sarà messa in onda; questo significa che la partita non potrà essere seguita nemmeno con un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili del caso potrete consultare liberamente gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare le pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD SLOVACCHIA

Studiando le probabili formazioni di Irlanda del Nord Slovacchia, possiamo ipotizzare un 5-3-2 per Ian Baraclough sulla scia della gestione precedente: il portiere dovrebbe essere McGovern, sugli esterni invece McLaughlin e Shane Ferguson con difesa comandata centralmente da Jonny Evans, al cui fianco agiranno Ballard e Flanagan. In mezzo al campo Steven Davis avrà una maglia da titolare e con lui dovrebbe giocare Saville; sarà Corry Evans il giocatore più avanzato nel mazzo, davanti il dubbio riguarda Washington che potrebbe essere rilevato da Lafferty (tornato a giocare in Italia), Magennis invece ci sarà. Nella Slovacchia di Stefan Tarkovic il leader rimane Marek Hamsik, che nella sua nazionale viene schierato nella cerniera mediana insieme a Hrusovsky o Gregus; alle loro spalle Vavro e Skriniar dovrebbero proteggere il portiere Greif, Pekarik e Mazan saranno i due terzini di spinta che dovranno dare una mano a Rusnak e Mak, ovvero gli esterni che agiranno sulla linea di trequarti. Dove se la gioca anche Haraslin, che sta facendo bene nel Sassuolo; Duda partirà da posizione centrale supportando Bozenik o Safranko, in ballottaggio per la maglia di centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato un pronostico su Irlanda del Nord Slovacchia, dunque andiamo a vedere quello che ci dicono le quote: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa ha un valore corrispondente a 2,75 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo, per contro il segno 2 per il successo degli ospiti porta in dote una vincita che ammonta a 2,80 volte la giocata. Puntando sul segno X per il pareggio, con questo bookmaker, il vostro guadagno sarebbe pari a 2,80 volte la cifra investita.



