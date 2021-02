Diretta Irlanda Francia/ Streaming video DMax: è un big-match (rugby Sei Nazioni)

DIRETTA IRLANDA FRANCIA STREAMING: SPETTACOLO!

Irlanda Francia, diretta dall’arbitro inglese Luke Pearce presso lo stadio Aviva Stadium di Dublino, si disputa alle ore 16.00 italiane (le 15.00 locali) di oggi pomeriggio, domenica 14 febbraio 2021, per chiudere la seconda giornata del torneo Sei Nazioni 2021 di rugby, di cui costituisce uno dei sempre affascinanti incroci che hanno fatto la storia della palla ovale. La diretta di Irlanda Francia si annuncia poi ancora più intrigante perché sia i Verdi (che ricordiamo rappresentare l’intera isola d’Irlanda senza distinzioni tra Eire ed Ulster) sia i Galletti devono dare risposte dopo la precedente uscita.

Per quanto riguarda l’Irlanda, si tratta della sconfitta in casa del Galles che adesso impone ai padroni di casa di non sbagliare più se vorranno rimanere in corsa per il successo finale nel Sei Nazioni 2021. La Francia invece otto giorni fa ha travolto l’Italia, ma adesso è attesa alla conferma in un banco di prova certamente molto più impegnativo.

DIRETTA IRLANDA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA (6 NAZIONI RUGBY)

La diretta tv di Irlanda Francia sarà trasmessa su Motor Trend: rispetto alle scorse edizioni del Sei Nazioni di rugby, ecco dunque una novità perché il gruppo Discovery oltre a Dmax (dove si vedranno le partite degli azzurri) coinvolgerà anche questo altro suo canale che trasmetterà tutte le partite “straniere”. L’appuntamento sarà dunque sul numero 59 del telecomando, oppure in diretta streaming video tramite il servizio Discovery Plus. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO

DIRETTA IRLANDA FRANCIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Irlanda Francia, torniamo ancora una volta su quello che abbiamo visto settimana scorsa nella prima giornata del Sei Nazioni 2021 di rugby. Tutto troppo facile (purtroppo per noi) per la Francia nel trionfo con il punteggio di 10-50 allo stadio Olimpico di Roma contro l’Italia, troppo lontana come livello di competitività dai cugini transalpini, che nel rugby sono di un altro pianeta. La trasferta in Irlanda potrebbe dirci quale sia l’effettivo livello dei francesi, perché a Dublino di certo i Galletti non avranno vita facile. Dall’altra parte, ecco l’Irlanda che ha pagato a carissimo prezzo un errore nel finale della partita contro il Galles, cioè una touch mancata da parte di Burns che ha negato ai Verdi una possibile meta che avrebbe dato il sorpasso nella tiratissima partita di Cardiff, infine vinta dai padroni di casa gallesi 21-16. L’Irlanda non può più sbagliare, la Francia è avvisata…



© RIPRODUZIONE RISERVATA