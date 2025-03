DIRETTA IRLANDA FRANCIA: SFIDA AI VERTICI DELLA CLASSIFICA

Inizio di lusso per la quarta giornata del 6 Nazioni 2025 di rugby: infatti ci attende la diretta Irlanda Francia alle ore 15.15 italiane di oggi pomeriggio, sabato 8 marzo, naturalmente da Dublino. Sono le due migliori squadre europee negli ultimi anni, quelle che potrebbero essere quindi le due principali rivali per la conquista del titolo: un successo dei padroni di casa sarebbe anzi di fatto già un’ipoteca per il tris consecutivo dei Verdi, mentre un colpaccio ospite nella diretta Irlanda Francia porterebbe al comando proprio i Bleus e potrebbe dare speranze anche al terzo incomodo, cioè l’Inghilterra, che domani pomeriggio giocherà contro l’Italia.

A proposito degli inglesi, la loro vittoria di misura sulla Francia determina di fatto finora il vantaggio dell’Irlanda, perché per il resto i Galletti hanno travolto senza problemi Galles e purtroppo anche Italia. L’Irlanda invece chiuderà il proprio cammino contro di noi, in bacheca i Verdi hanno già la Triple Crown perché nelle prime tre giornate hanno vinto contro le altre Nazionali delle isole britanniche, nella terza giornata in realtà soffrendo più del previsto contro il Galles, dopo avere superato bene Scozia e Inghilterra in apertura del torneo. Di certo, ci attendiamo tanto spettacolo dalla diretta Irlanda Francia…

IRLANDA FRANCIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

La diretta Irlanda Francia in tv sarà garantita per gli abbonati sui canali di Sky Sport, che offrirà loro anche la diretta streaming video tramite Sky Go o Now Tv.

DIRETTA IRLANDA FRANCIA: IL MEGLIO DEL RUGBY EUROPEO

Di certo sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, perché la diretta Irlanda Francia mette appunto di fronte le due migliori Nazionali europee in questo momento, come certifica il ranking mondiale che mette l’Irlanda al secondo posto e la Francia quarta. Sono anche le Nazionali vincitrici degli ultimi tre Sei Nazioni, con la Francia che si impose nel 2022 e l’Irlanda che invece adesso insegue uno storico tris e intanto si è già assicurata la Triple Crown. Con tutto l’affetto per gli Azzurri, oggi dovrebbe essere l’ultimo vero ostacolo e sicuramente giocare in casa concederà un piccolo vantaggio ai Verdi.

L’Irlanda dovrà però fare meglio rispetto a due settimane fa, quando ha rischiato un clamoroso scivolone contro il Galles, che avrebbe scombinato tutti i calcoli e reso ben più complicato l’assalto al tris. Quanto alla Francia, finora i Bleus sono stati travolgenti e spettacolari contro Galles e Italia, due vittorie nettissime con la chicca degli zero punti concessi ai Dragoni e dei 73 invece rifilati agli Azzurri, però pesa la sconfitta per un solo punto a Twickenham, che adesso rende obbligatorio espugnare Dublino per avere ancora speranze. Missione molto difficile, ma che renderà ancora più vivace la diretta Irlanda Francia…